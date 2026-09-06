Eurostatovi podaci otkrivaju zanimljive trendove u proizvodnji piva, uključujući udjele alkohola i usporedbe među državama članicama
Lani države EU proizvele 34,4 milijarde litara piva, Nijemci na vrhu. Evo gdje je Hrvatska!
Tijekom prošle godine države Europske unije proizvele su 34,4 milijarde litara piva što je blagi pad od 0,7 posto u usporedbi s 2024. godinom, ali porast od 2,2 posto u usporedbi s 2020. godinom, objavio je Eurostat.
Eurostat je ranije ovog tjedna objavio da je većina proizvedenog piva, 32,3 milijarde litara, sadržavala je više od 0,5 posto alkohola, dok je pivo s niskim udjelom alkohola (ispod 0,5 posto) i bezalkoholno pivo činilo 2,1 milijardu litara. Njemačka je bila vodeći proizvođač piva u EU u 2025. godini, s proizvedenih 7,4 milijarde litara piva (21,6 posto prodane proizvodnje EU). Španjolska je bila druga sa proizvodnjom od 5,3 milijarde litara i udjelom od 15,5 posto, a slijedila ju je Poljska (3,5 milijardi litara; udjel 10,2 posto). Popis prvih pet upotpunile su Nizozemska (2,4 milijarde litara, udjel 6,9 posto) i Francuska (2,1 milijarda litara, udjel šest posto).
Hrvatska je prošle godine proizvela oko 313 milijuna litara piva s udjelom alkohola većim od 0,5 posto, što je 2,6 posto ili oko osam milijuna litara manje nego pretprošle godine.
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