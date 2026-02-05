Obavijesti

Lara (25) uvezla Bentley, carina tvrdi da je ukraden. Ona kaže: Nije istina, imam sve papire!

Piše Veronika Miloševski,
Lara (25) uvezla Bentley, carina tvrdi da je ukraden. Ona kaže: Nije istina, imam sve papire!
Foto: Instagram

Prema Larinim tvrdnjama, vozilo nikada ranije nije bilo registrirano niti korišteno u Europi

Admiral

Carina i policija zadržale su u luci Kopar osobni automobil Bentley Continental GT zbog sumnje da je vozilo ukradeno u Danskoj, pišu Slovenske novice. 

29
Foto: Instagram

Riječ je o vozilu koje je u Sloveniju privremeno uvezla Lara Koprivnikar (25). Ona odbacuje navode o krađi i tvrdi da do danas nije zaprimila nikakav službeni dokument ili objašnjenje koje bi takvu sumnju potvrdilo.

Foto: Instagram

Kako navodi, automobil je u Sloveniju uvezen uz međunarodno priznati dokument koji omogućuje privremeni uvoz vozila u Europsku uniju bez plaćanja carine u trajanju do šest mjeseci. Vozilo je uvezla s namjerom korištenja u sklopu svog poslovnog angažmana.

Koprivnikar radi u području marketinga i sudjeluje u snimanju promotivnih sadržaja u različitim europskim zemljama, a automobil je, prema njezinim riječima, dobila na poklon od partnera. Ističe da nije imala razloga sumnjati u zakonito podrijetlo vozila. Posjeduje dokumentaciju proizvođača prema kojoj je Bentley proizveden za tržište zemalja Perzijskog zaljeva (GCC) te je kao nov prodan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prvo je bio registriran u Dubaiju, gdje je promijenio vlasnika prije nego što je došao u njezin posjed. Prema njezinim tvrdnjama, vozilo nikada ranije nije bilo registrirano niti korišteno u Europi.

Foto: Instagram

- Ovaj automobil je proizveden za arapsko tržište. Svi dokumenti to potvrđuju. Nikada prije nije bio u Europi - navodi Lara.

Nakon što je obaviještena da je vozilo zadržano zbog sumnje na krađu, tvrdi da od policije i carine nije dobila nikakve konkretne dokaze. Zbog toga je, zajedno s partnerom, samoinicijativno počela provjeravati informacije.

Partner je kontaktirao dansku policiju, koja je, prema njegovim riječima, provjerila VIN broj vozila i potvrdila da u njihovim evidencijama ne postoji prijava krađe niti zabilježeno kazneno djelo povezano s tim automobilom.

- Nazvao sam dansku policiju i provjerili su VIN broj. Rekli su da u njihovom sustavu nema nikakvog događaja - izjavio je njezin partner i dodao da je provjera obavljena više puta.

Ista je provjera, navode, napravljena i putem sustava CarVertical, koji objedinjuje podatke iz više europskih i međunarodnih baza, a ni tamo nisu pronađeni zapisi o krađi, pravnim rizicima ili drugim nepravilnostima. Lara upozorava i na neslaganja u opisu vozila. Automobil za koji slovenski organi tvrde da je ukraden, prema dostupnim informacijama, ima smeđu unutrašnjost, dok njezin Bentley ima crvenu unutrašnjost.

- Usporedili smo šasiju našeg automobila i šasiju za koju tvrde da je ukradena. To nije isti automobil - tvrdi.

Unatoč ozbiljnosti optužbi, navodi da je policija do danas nije službeno ispitala niti ju pozvala da da izjavu. Također tvrdi da nije službeno obaviještena o podnošenju kaznene prijave, iako su se u javnosti pojavile tvrdnje o kaznenom djelu prikrivanja.

U istom prijevozu u Sloveniju je uvezen i automobil Range Rover, također u njezinom vlasništvu. Nakon početnog pregleda policije i carine, Larai njezin partner obaviješteni su da je s vozilima sve u redu te da ih mogu preuzeti sljedeći dan, što im je, prema njihovim riječima, potvrdio i špediter. Međutim, dan kasnije obaviješteni su da će i drugo vozilo biti zadržano.

Partner navodi da je, nakon upita o razlozima promjene odluke, dobio objašnjenje da upute dolaze "s viših razina". U komunikaciji s carinskim službenicima isprva im je potvrđeno da je postupak ispravan, no kasnije su dobili oprečna tumačenja u vezi s obvezom plaćanja carine i svrhom korištenja vozila.

- Objasnio sam glavnom ravnatelju Carine da Lara koristi vozila u poslovne svrhe, za snimanje promotivnog sadržaja. Rečeno nam je da to treba dodatno dokazati, što možemo bez problema učiniti, a nakon toga je komunikacija prestala. Prvo je sve bilo u redu, a onda su se pravila, čini se, promijenila preko noći - kaže partner.

Smatra i da je nelogičan navodni tijek događaja prema kojem bi automobil proizveden za arapsko tržište napustio Ujedinjene Arapske Emirate, bio ukraden u Danskoj, potom vraćen u Emirate, ponovno registriran i prodan, a da pritom krađa nije evidentirana ni u jednoj službenoj bazi podataka.

