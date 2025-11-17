PAZITE! Ako dobijete poruku od 'Carine' o paketu, ne otvarajte! Skinut će vam novce s računa

U pokušaju da se dokopaju osobnih i bankovnih podataka građana, a zatim i njihovog novca, prevaranti se nerijetko lažno predstavljaju kao djelatnici neke institucije kojoj građani vjeruju. Jedna od tih institucija je i Carinska uprava iz koje upozoravaju korisnike na lažne e-mail poruke u kojima se prevaranti predstavljaju kao Carinska uprava.

U porukama poslanim s adresa carinska-uprava@pcu_zagreb.hr i info@carina.gov.hr šalju obavijest o prispijeću međunarodne pošiljke i za nastavak procedure carinjenja traže uplatu novca na IBAN naveden u poruci.

- Mole se korisnici da budu oprezni i ne uplaćuju novac na neprovjerene račune, ne postupaju po uputama koje su dobili od nepoznatih osoba s nepoznatih e-mail adresa. Ako pak smatrate da ima osnove za poslanu poruku, provjerite navode ili nazovite osobe nadležne za carinsko postupanje te utvrdite da li je uistinu poslan zahtjev za uplatu - upozoravaju građane iz Carinske uprave.

Ovakav način rada prevaranata nije nov, dosad su se već pojavljivale sms poruke ili emailovi u kojima su se lažno predstavljali kao Hrvatska pošta, HEP i slično.



