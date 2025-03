Lara (7) je prva prišla Anti: Teta, mogu li ga ja danas nahraniti?

U ožujku prošle godine, s navršenih šest godina, svim preprekama unatoč, Ante Mikulić iz Slavonskog Broda koji boluje od rijetkog Cornelia de Lange sindroma zbog kojeg je rođen bez šaka, ne govori i ne hoda, je konačno uključen u vrtić. Antu su uz dvije odgajateljice i asistenticu sva djeca potpuno prihvatila, štoviše, svi su se uključili u brigu za njega. Posebno se istaknula djevojčica Lara Car, a fotografije na kojima se vidi kako hrani malog Antu i smiješi mu se, oduševile su Hrvatsku. Zbog svoje empatije postala je dobitnica nagrade Ponos Hrvatske.

- Nakon brojnih negativnih priča koje je imao Ante (7), uglavnom koje smo imali zbog problema sa sustavom, Lara je jedna prelijepa priča koja nam se dogodila. Ona je među prvima izrazila želju da produbi odnos s Antom, premda je to bio šok za svu djecu jer su vidjeli dječaka koji je drugačiji od njih. Htjela ga je dotaknuti. Pitala me zašto on nema ruke, zašto tako izgleda, zašto tako jede, može li ga ona hraniti. Ta djevojčica učinila je mnogo više nego odrasli koji su se bojali pomoći Anti - rekla je Marica Mikulić, majka dječaka. Dodala je kako je Lara probila jednu barijeru koja se u prvom susretu s Antom stvorila.

- Kada su ostala djeca vidjela kako Lara postupa s njim, rekli su si kada može Lara možemo i mi. Počela je prepirka tko će sjediti Anti s lijeve i desne strane, jer znali tko sjedi do njega da će ga moći hraniti, pravili su se rasporedi prije nego je doručak stigao. Nekada bih znala poslati po dvije žlice, manju i veću što ovisi od gustoće hrane, odmah su to prokomentirali kako je mama poslala dvije žlice i da ga mogu s obje hraniti. Bila sam jako tužna kada smo se s Larom morali u lipnju prošle godine rastati jer je ona od jeseni krenula u prvi razred osnovne škole – rekla je Marica. Lara je i svoje roditelje iznenadila izuzetnom empatijom.

- Kada im je Ante došao u vrtić, dva dana je dolazila kući zbunjena. Imala je jako puno pitanja, na neke smo znali odgovore, a ne neka nismo. Nakon jedno dva dana ona je očito sama došla do odgovora na ono što je zanima i nastala je velika ljubav, prijateljstvo između nje i Ante. Došavši kući iz vrtića pričala nam je kako je bilo, kako ga je hranila, bila je na to ponosna - priča Larina mama Sanja. Dodaje da kada je izašla prva priča o njoj i Anti, njena učiteljica, razrednica Željka Babić, izvela je Laru ispred razreda i rekla im da imaju ispred sebe jednu curicu koja ima ogromno srce. Dobila je veliki pljesak.

- Suprug i ja smo dosta razmišljali nakon poziva iz 24 sata kada su nam rekli da je Lara dobila nagradu. Znali smo da će ona, a i mi biti izložena medijskom zanimanju. Ona je još mala da bi to shvatila. Ipak smo na kraju donijeli odluku da nemamo pravo uskratiti joj to, da je to njena nagrada i da je treba primiti – kaže Sanja dodajući kako je Lara bila presretna kada je čula za nagradu. Priznala nam je da nije bila u Zagrebu, da je odlazak po nagradu jako raduje, i da bi htjela vidjeti sve glavnom gradu, jer čula je da u njemu ima puno toga lijepoga.

Nagradu Ponos Hrvatske utemeljio je list 24sata, a partner je HRT. Priče o dobitnicima pratite u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Svečanu dodjelu pratite 12. travnja na HRT2 od 17.40 do 19 sati. Pokrovitelji projekta su PBZ, PPD, OTP Banka, Hrvatska pošta, HEP, Erste banka, INA, Telemach, Končar, Fina, Janaf, Studenac, Wiener osiguranje VIG, Podravka, Stega Tisak i Hotel Puntijar.