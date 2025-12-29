Obavijesti

GAĐALI PUTINOVU REZIDENCIJU

Putin poručio Trumpu: 'Rusija preispituje stav u mirovnim pregovorima nakon napada'

Putin poručio Trumpu: 'Rusija preispituje stav u mirovnim pregovorima nakon napada'
Kremlj optužio Ukrajinu za napad dronovima na Putinovu rezidenciju, Kijev sve odbacuje i tvrdi da je riječ o izmišljotini

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u ponedjeljak predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu da će Rusija preispitati svoj stav u mirovnim pregovorima nakon što je optužila Ukrajinu za napad na jednu od ruskih predsjedničkih rezidencija, priopćio je Kremlj.

Ukrajina je odbacila rusku optužbu da je napala Putinovu rezidenciju na sjeveru Rusije s 91 dronom, rekavši da je to je laž, i optužila Moskvu, koja još nije podastrla dokaze u prilog toj tvrdnji, da pokušava potkopavati mirovne pregovore.

Jurij Ušakov, Putinov savjetnik za vanjsku politiku, rekao je da su Putin i Trump razgovarali u ponedjeljak i da je američki predsjednik zajedno s višim savjetnicima izvijestio Putina o pregovorima Washingtona s Ukrajinom.

„Prema Amerikancima, tijekom ovih pregovora američka je strana agresivno slijedila ideju o potrebi da Kijev poduzme stvarne korake prema konačnom rješenju sukoba, a ne da se skriva iza zahtjeva za privremenim prekidom vatre“, rekao je Ušakov novinarima.

Dodao je da se ruska strana boji da bi ideje koje je Ukrajina iznijela Amerikancima Kijev i dalje mogao preširoko protumačiti.

Trump je bio šokiran kada mu je Putin rekao da je Ukrajina napala predsjedničku rezidenciju u Novgorodu, rekao je Ušakov.

„Ruski stav bit će preispitan na temelju niza sporazuma postignutih u prethodnoj fazi i na temelju nadolazećih razgovora“, rekao je Ušakov. „To je vrlo jasno rečeno.“

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ranije je rekao da je tvrdnja o ukrajinskom napadu na Putinovu rezidenciju „potpuna izmišljotina s ciljem opravdavanja dodatnih napada na Ukrajinu, uključujući Kijev, kao i rusko odbijanje da poduzme korake potrebne za okončanje rata“.

