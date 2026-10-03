Latvijci zabrinuti za sigurnost i troškove biraju novi parlament

Oko 1,5 milijuna birača u Latviji u subotu izlazi na birališta kako bi izabrali 100 zastupnika za novi saziv parlamenta, u ozračju zabrinutosti za nacionalnu sigurnost i rastućih troškova života.

Birališta su otvorena u 8 sati ujutro. Prema anketama, očekuje se da će oko polovice od 14 stranaka i izbornih koalicija koje sudjeluju na izborima prijeći prag za ulazak u parlament. Predviđa se da nijedna stranka neće osvojiti apsolutnu većinu, prenosi agencija dpa.

U anketama vodi centrističko-konzervativna izborna koalicija Ujedinjena lista premijera Andrisa Kulbergsa. On trenutačno predvodi koaliciju četiriju konzervativnih i centrističkih stranaka. Ostaje otvoreno pitanje hoće li ta koalicija nastaviti vladati nakon ovih izbora, jedanaestih otkako je Latvija 1991. godine stekla neovisnost od Sovjetskog Saveza.

Složen proces sastavljanja koalicije počeo se nazirati još prije samog glasanja. Naime, Kulbergs je u toj baltičkoj državi koja graniči s Rusijom i Bjelorusijom preuzeo dužnost u svibnju nakon što je prethodna vlada pala zbog spora oko incidenata s bespilotnim letjelicama. Dvije ukrajinske bespilotne letjelice skrenule su s putanje i srušile se u blizini ruske granice, što je izazvalo napetosti s Rusijom.

Ruski rat protiv Ukrajine u Latviji se smatra izravnom prijetnjom nacionalnoj sigurnosti. Ti su incidenti također ponovno otvorili osjetljiva pitanja, kao što je upotreba ruskog jezika. Zabrinuta zbog prijetnji iz zraka, Latvija je zatražila potporu saveznika iz NATO-a kako bi osigurala sigurno održavanje izbora. Uoči izbora Njemačka je u Latviju poslala četiri borbena zrakoplova Eurofighter radi zaštite zračnog prostora.

Latvija je jedan od najbližih partnera i podupiratelja Ukrajine, što se vjerojatno neće promijeniti nakon izbora, baš kao ni jasno vanjskopolitičko opredjeljenje zemlje prema EU-u i NATO-u.

Izazovi socijalne politike

Latvija, zemlja s 1,9 milijuna stanovnika, izdvaja nešto manje od 5 posto svog bruto domaćeg proizvoda za obranu, što ostavlja manje prostora za ulaganja u drugim područjima.

Zdravstveni je sustav pod velikim pritiskom, dok su dodatni trajni izazovi iseljavanje i starenje stanovništva. Mnogi se žale na visoke cijene i niske plaće, a gospodarstvo je usporeno.

Populističke stranke to nezadovoljstvo iskorištavaju, pri čemu neke od njih zauzimaju prorusko stajalište. Dvije od njih imaju realne izglede za ulazak u parlament, ​​dijelom i zato što privlače birače iz brojne ruske etničke manjine u zemlji.