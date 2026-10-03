Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKA KOALICIJA

Latvijci zabrinuti za sigurnost i troškove biraju novi parlament

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Latvijci zabrinuti za sigurnost i troškove biraju novi parlament
Foto: Ints Kalnins
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U anketama vodi centrističko-konzervativna izborna koalicija Ujedinjena lista premijera Andrisa Kulbergsa. On trenutačno predvodi koaliciju četiriju konzervativnih i centrističkih stranaka

Oko 1,5 milijuna birača u Latviji u subotu izlazi na birališta kako bi izabrali 100 zastupnika za novi saziv parlamenta, u ozračju zabrinutosti za nacionalnu sigurnost i rastućih troškova života.

Birališta su otvorena u 8 sati ujutro. Prema anketama, očekuje se da će oko polovice od 14 stranaka i izbornih koalicija koje sudjeluju na izborima prijeći prag za ulazak u parlament. Predviđa se da nijedna stranka neće osvojiti apsolutnu većinu, prenosi agencija dpa.

U anketama vodi centrističko-konzervativna izborna koalicija Ujedinjena lista premijera Andrisa Kulbergsa. On trenutačno predvodi koaliciju četiriju konzervativnih i centrističkih stranaka. Ostaje otvoreno pitanje hoće li ta koalicija nastaviti vladati nakon ovih izbora, jedanaestih otkako je Latvija 1991. godine stekla neovisnost od Sovjetskog Saveza.

Složen proces sastavljanja koalicije počeo se nazirati još prije samog glasanja. Naime, Kulbergs je u toj baltičkoj državi koja graniči s Rusijom i Bjelorusijom preuzeo dužnost u svibnju nakon što je prethodna vlada pala zbog spora oko incidenata s bespilotnim letjelicama. Dvije ukrajinske bespilotne letjelice skrenule su s putanje i srušile se u blizini ruske granice, što je izazvalo napetosti s Rusijom.

Ruski rat protiv Ukrajine u Latviji se smatra izravnom prijetnjom nacionalnoj sigurnosti. Ti su incidenti također ponovno otvorili osjetljiva pitanja, kao što je upotreba ruskog jezika. Zabrinuta zbog prijetnji iz zraka, Latvija je zatražila potporu saveznika iz NATO-a kako bi osigurala sigurno održavanje izbora. Uoči izbora Njemačka je u Latviju poslala četiri borbena zrakoplova Eurofighter radi zaštite zračnog prostora.

Latvija je jedan od najbližih partnera i podupiratelja Ukrajine, što se vjerojatno neće promijeniti nakon izbora, baš kao ni jasno vanjskopolitičko opredjeljenje zemlje prema EU-u i NATO-u.

Izazovi socijalne politike

Latvija, zemlja s 1,9 milijuna stanovnika, izdvaja nešto manje od 5 posto svog bruto domaćeg proizvoda za obranu, što ostavlja manje prostora za ulaganja u drugim područjima.

Zdravstveni je sustav pod velikim pritiskom, dok su dodatni trajni izazovi iseljavanje i starenje stanovništva. Mnogi se žale na visoke cijene i niske plaće, a gospodarstvo je usporeno.

Populističke stranke to nezadovoljstvo iskorištavaju, pri čemu neke od njih zauzimaju prorusko stajalište. Dvije od njih imaju realne izglede za ulazak u parlament, ​​dijelom i zato što privlače birače iz brojne ruske etničke manjine u zemlji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Provjerite Eurojackpot rezultate
ŠESTORKI VRIJEDNI DOBICI

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najveći dobitak večeras ostvarilo je šest igrača koji su pogodili 5+1. Svaki od njih osvojio je 562.247,60 eura.
Dabro sina dopratio na prvi dan fakulteta: 'Uz dobro vladanje, možda budeš i ranije vani...'
S TATOM NA FAKS

Dabro sina dopratio na prvi dan fakulteta: 'Uz dobro vladanje, možda budeš i ranije vani...'

Dok je otac stekao zvanje magistra kineziologije na Univerzitetu u Travniku, sin Pavo je upisao Fakultet šumarstva i drvne tehnologije na koji ga je dopratio Josip Dabro
DRAMA U ZAGREBU Svađali se, jedan otišao po pištolj: 'Čuo se pucanj!' Oglasila se i policija
SVAĐA JE ESKALIRALA

DRAMA U ZAGREBU Svađali se, jedan otišao po pištolj: 'Čuo se pucanj!' Oglasila se i policija

Nakon toga 68-godišnjak se kratko udaljio s mjesta sukoba, da bi se odmah potom vratio i iz plinskog pištolja u namjeri da kod 65-godišnjaka izazove osjećaj straha ispalio jedan hitac u zrak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026