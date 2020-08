Lauc: 'Cjepivo bi mogli imati već na jesen ili do kraja godine'

Gordan Lauc je također komentirao da se vrlo bitno cijepiti i protiv gripe jer ako oba virusa zahvate tijelo, teško da će se organizam ikad moći oporaviti

<p>Hrvatski znanstvenik <strong>Gordan Lauc</strong> (49) iz Osijeka komentirao je za Dnevnik <a href="https://vijesti.hrt.hr/646038/lauc-iznimno-je-vazno-cijepiti-se-protiv-gripe-u-ovom-trenutku">HRT-a</a> da bi cjepivo protiv korona virusa moglo biti dostupno već za nekoliko mjeseci, ali i da će ljudi, koji su se zarazili preko ljeta stvoriti određenu razinu imuniteta za zimski period. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska u borbi s koronom</strong></p><p>- Ljudi koji prebole blagi oblik COVIDA-19 razvijaju određenu dozu imuniteta, iako ne možemo biti sigurni da se ne mogu ponovno zaraziti. Zasad u svijetu nema zabilježenih slučajeva gdje su se ljudi razboljeli dva puta što znači da ako jednom prebolite COVID-19, zaštićeni ste neko vrijeme - rekao je Lauc. </p><p>- Težina i oblik bolesti daleko je blaži nego zimi. U Europi su bolnice prazne što se tiče COVID bolesnika i jako mali broj ljudi umire te sam virus nije veliki zdravstveni problem u Europi. Loša strana jest ako je bolest blaža ljeti, bit će teža zimi. Nismo još završili priču o pandemiji jer postoji mogućnost da će situacija u zimi biti puno teža nego sad - dodaje Lauc. </p><p>Znanstvenik je komentirao kako je trenutna situacija u Hrvatskoj još uvijek dosta dobra, bez obzira na nagli skok novooboljelih. </p><p>- I na ovoj razini smo još ispod prosjeka SAD-a, nisu to neki kataklizmički brojevi, neke države imaju takve brojeve mjesecima. Druga stvar, to nije porast broja zaraženih već smo samo počeli više ljudi testirati, nekad smo testirali 600-tinjak ljudi dnevno, danas preko 2500 - kaže Lauc te smatra kako brojka više neće bitno rasti u narednih nekoliko tjedana. </p><p>Iako se ne zna još mnogo o virusu, ne zna se ni o dugoročnim posljedicama koje ovaj virus ostavlja iza sebe, a kako profesor Lauc tvrdi, cjepivo nam je 'jedina slamka spasa'. </p><p>- Covid nije samo respiratorna bolest, može zahvatiti i različite organe. Ovo je novi virus, s njim ne treba biti previše opušten, ali ipak se čini da nije onako strašan kao što nam se činilo na samom početku - kaže Lauc. </p><p>- Već je nekoliko cjepiva u fazi kliničkih ispitivanja što je odlično! Prati se koliko će ono biti učinkovito, njegove nuspojave i ostalo. Po nekim prognozama, cjepivo bi trebalo biti gotovo već za nekoliko mjeseci, a do tad želimo znat koliko su ona sigurna. Iako su prva istraživanja dala odlične rezultate, pa ako se bude u redu, već bi se na jesen mogli cijepiti. A osim COVIDA, bitno se cijepiti i protiv gripe, jer ako oba virusa zahvate tijelo, organizam će se jako teško moći oporaviti - zaključuje. </p><p> </p><p> </p>