<p>Znanstvenik<strong> Gordan Lauc</strong> na svom je Facebook profilu usporedio smrtnost od ospica sa smrtnošću od koronavirusa i objasnio koji je virus zarazniji. Smatra da će pandemija nestati do proljeća iduće godine.</p><p>- SARS-CoV-2 je pokorio svijet. Pred virusom koji zapravo niti po čemu nije toliko poseban, na koljena su kleknule gotovo sve svjetske vlade. Recesija zbog pandemije veća je od recesije koju je uzrokovao 2. Svjetski rat... - započinje FB objavu Lauc.</p><p>Lauc kaže kako većina ljudi ne zna razliku između virusa i bakterija te napominje kako su ospice puno zaraznije od covida-19, a smrtnost im je podjednaka. Otprilike 1 na tisuću zaraženih kod ospica, a kod SARS-CoV-2 nešto više, s time da su za osobe mlađe od 80 godina ospice puno smrtonosnije od COVID-19.</p><p>- Dakle da nas većina nije cijepljena protiv ospica, pandemija ospica bi bila puno strašnije od panedmije SARS-CoV-2. I protiv SARS-CoV-2 dolazi cjepivo za nekoliko mjeseci, tako da je ova priča s pandemijom sigurno gotova na proljeće - zaključuje znanstvenik.</p><h2>I prehlada može biti kobna</h2><p>Istaknuo je kako je dosada naučio nešto novo. I prehlada može "ubiti neke ljude". </p><p>- Veliko istraživanje provedeno u Brazilu pokazalo je da su kod oko 3% virusnih pneumonija od kojih su umrli ljudi bez komorbiditeta (i bez jasnog uzročnika bolesti) jedini izolirani uzročnik bili koronavirusi koji kod većine ljudi uzrokuju vrlo blage simptome. Dakle ono što zovemo prehlada također može ubiti neke ljude i ti drugi koronavirusi virusi uopće nisu bezazleni - objašnjava.</p><p>- Po tome SARS-CoV-2 nije ništa poseban virus. Čak i na vrhuncu pandemije SARS-CoV-2 virusa u Zagrebu kada procjenjujemo da je možda i više od 10% ljudi aktivno zaraženo, kod većine ljudi sa simptomima koji dođu na testiranje bolest su uzrokovali neki drugi virusi, a ne SARS-CoV-2 - kaže.</p><h2>Treba sačuvati zdrav razum</h2><p>Poručuje kako time ne želi umanjiti trenutne probleme jer virus uistinu prijeti kolapsom zdravstvenog sustava i smatra kako svi moramo aktivno sudjelovati u naporima da suzbijemo širenje pandemije.</p><p>- S dolaskom zime sve više ljudi ima jako teške simptome, te ih nažalost trenutno svakodnevno puno previše i umire. No pandemiju trebamo suzbiti na način da pri tome sačuvamo zdrav razum. Ovo je samo jedan od stotina virusa koji uzrokuju bolesti kod čovjeka i ne možemo ga eliminirati, kao što ne možemo eliminirati niti druge viruse - kaže.</p><p>Smatra da je najbolja obrana, a što vrijedi i za druge viruse, metaboličko zdravlje i jak imuni sustav. Stres i strah izravno inaktiviraju imuni sustav. Ako se jako bojimo da ćemose razboliti, svojim strahom samo povećavamo vjerojatnost da ćemo se doista razboliti, no ne samo od COVID-19, već i od drugih metaboličkih bolesti, tumora i drugih bolesti od čega se zdrav organizam može uspješno obraniti.</p>