<p>Mi od proljetos imamo egzaktne planove za zdravstveni sustav, ovo nije sprint nego maraton stoga smo nastojali rasporediti naše snage. Kada je riječ o određenim kritikama, one su uvijek dobrodošle. No, ako je netko bolnički liječnik i radi u sustavu trebao bi raditi na stručnom promišljanju, rekao je ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> u video-javljanju za <a href="https://rplus.video/2020/11/26/r-ricochet-2-0-w-vili-beros-covid-19-vs-rh/" target="_blank">Ricochet 2.0 Topssy i Zuber.</a></p><p><strong>Ekskluzivni video iz Dubrave: Bore se za svaki udisaj</strong></p><p>Ministar Beroš je u samoizolaciji. Kaže kako ga je virus doskočio iako je pazio, a simptomatologija nije bila posebno teška. Temperatura mu se smanjila iako je prisutna i mora proći period izolacije od 10 dana.</p><p>Na pitanje o tome gdje smo trenutno u odnosu na ožujak ove godine ministar je objasnio kako smo u izazovnim vremenima, u velikoj krizi i podsjetio da smo se opustili preko ljeta, no s druge strane nismo mogli očekivati "turiste u skafanderima", ali se najavljivao drugi, jesenji val. I on se dogodio, žešći je od očekivanog i globalna je ugroza te se svi borimo kako možemo.</p><p>- Mnogi kritiziraju, pitaju je li moglo drugačije, jesmo li mogli ranije lockdown. Nema tu nekakvih mjera koje su garancija uspjeha, neke okolne zemlje su uvele jače mjere, a rezultata nemaju. Svi skupa dijelimo tu istu sudbinu i suživot sa virusom – rekao je Beroš.</p><p>Kaže i kako je najbitnije slušati struku, no priznaje kako se pojavilo puno "priučenih epidemiologa koji sebi dozvoljavaju komentirati situaciju na različiti način."</p><h2>'Đikić nije virolog ni epidemiolog već molekularni biolog. A nisam ni ja'</h2><p>Komentirao je i kritike<strong> Ivana Đikića</strong>. Kaže kako cijeni njegov rad u molekularnoj biologiji i naglašava kako on nije virolog, infektolog, epidemiolog, i da su mu mnoge procjene bile kontradiktorne i nekonzistentne.</p><p>- Postoji određeni znanstveni savjet koji je okupljen od stručnjaka relevantnih za ovu problematiku, on savjetuje Vladu i nacionalni stožer – ustvrdio je Beroš i na opasku voditelja dodao kako je on ponosni neurokirurg.</p><p>- Stoga se ne želim miješati u struku i to sam u nekoliko navrata rekao. Kad je riječ o struci, slušam infektologe, epidemiologe – rekao je Beroš.</p><p>Ipak, voditelj je primijetio kako je struka "krivo savjetovala" ministra jer su se Đikićeve najave ostvarile.</p><p>- Mislim da smo svi skupa dovoljno svjesni i pametni da uočavamo da su oko nas ljudi zbilja bolesni i umiru i da našim odgovornim ponašanjem možemo pospješiti tu situaciju. Slušam vas i čudim se jer naglašavate neke koji govore da smo zakasnili, da smo loši i da smo se raspustili kao da smo najgori otok u Europi, kao da čitava Europa nije u istoj epidemiološkoj slici, kao da svugdje broj novozaraženih i umrlih ne raste. Ovo je odraz jedne opće situacije, a na nama je primijeniti one mjere i osobnu odgovornost koje će tome doprinijeti – kaže ministar.</p><p>Napominje da neće težiti lockdownu, ali napominje važnost odgovornosti o kojoj će ovisiti i kako će nam izgledati nadolazeći blagdani. Kaže i kako politička aktivnost u zdravstvenom sustavu nije dobrodošla.</p><p>- Ne može se desiti da kolegica spominje propast sustava, da ja nakon toga iz straha što se zbiva zovem ravnatelja koji mi negira takve stvari. Nešto mi u tom sustavu ne funkcionira. Ili njena uloga u čitavoj stvari. Neću to gledati na taj način, sve provjerim. U Ministarstvu zdravstva smo stvorili plan koji polako realiziramo - prokomentirao je <strong>Beroš </strong>za Ricochet 2.0 Topssy i Zuber pitanje o Liječničkoj komori koja proziva na oštrije mjere.</p>