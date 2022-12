Laura je slijepa i ima cerebralnu paralizu, završila je fakultet: 'Moj tata je sa mnom učio'

Prosvjed osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama započeo je na Markovom trgu u 12 sati. Okupljenima su se obratili roditelji djece s teškoćama, ali i osobe s invaliditetom koji traže pravedniji Zakon o osobnim asistentima.

Okupljenim prosvjednicima obratila se i Laura, 25-godišnjakinja koja ima cerebralnu paralizu i potpuno je slijepa.

- Znam da ste se okupili zbog iste problematike s kojom se ja suočavam - započela je Laura.

- Pitali su me zašto mi treba osobni asistent, rekla sam im da moji roditelji trebaju imati normalan život. Institucije nam to uskraćuju, zašto nam to radite? Zašto nam ne omogućite normalan život koji zaslužuje svaka normalna osoba? Glumite da ste uz nas. Meni su često govorili da od mene neće biti ništa, pogledajte me danas. Ja sam prvostupnica teologije, unatoč cerebralnoj paralizi, pokazujem da se treba boriti - ispričala je Laura Soče.

- Postavljam pitanje Piletiću kako bi vama bilo da s vama na fakultetu sjedi tata i da on mora učiti... A vi imate pravo na osobnog asistenta.Dragi moji ljudi, poručujem vam, ne odustajte od vaše djece iako vam govore da od njih neće biti ništa, nego dignite glavu i borite se - poručila je Laura.

- Bilo je jako teško. Padala sam tri godine maturu, govorili su mi da od mene neće biti ništa - ispričala nam je Laura.

