Laura Kövesi: Plenković i Turudić su napali naše tužitelje

Glavna europska tužiteljica Laura Kövesi govorila je u ERA podcastu o pritiscima na rad europskih tužitelja i regulatornih tijela u Europskoj uniji, a ponovno se dotaknula i Hrvatske, gdje je specifično spomenula premijera Andreja Plenkovića i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

- Naši ljudi su napadani, počevši od premijera i glavnog državnog odvjetnika. To je bio slučaj sukoba nadležnosti u kojem nas je državni odvjetnik ignorirao i otvorio svoj slučaj - rekla je Kövesi kojoj ove godine završava mandat na čelu EPPO-a.

Po njezinim riječima, EU je stvorio brojne mehanizme nadzora, ali nije uvijek osigurao da oni doista funkcioniraju u praksi. "Imate mnogo tijela, agencija i ureda koji bi trebali sprječavati prijevare, provoditi revizije, podnositi izvješća. A onda jednog dana shvatite da nitko zapravo ne radi ono što bi trebao", rekla je.

Kövesi je odbacila i tvrdnje da je EPPO bio previše agresivan u istragama koje su se odnosile na osjetljive političke ili institucionalne slučajeve. "Ako prljavštinu gurate pod tepih, niste vjerodostojniji", rekla je.