Lava progutala 600 domova: To je najgora erupcija u povijesti...

Lava iz vulkana Kilauea od početka prošlog mjeseca progutala je gotovo 600 domova na havajskome Velikom otoku, pretvorivši se u najdestruktivniju erupciju modernog doba, izvijestio je u četvrtak lokalni čelnik Harry Kim.

Po posljednjim procjenama erupcija jednog od najaktivnijih vulkana na svijetu premašila je materijalnu štetu počinjenu za vrijeme neprestane aktivnosti koja je započela 1983. U tom su razdoblju povremene erupcije lave za sobom odnijele 215 kuća i stambenih zgrada.

Kim je istaknuo da Kilauea, jedan od pet vulkana na Velikom otoku, nikada dosad nije uništio toliko puno zgrada u tako kratkom razdoblju.

Posljedice ove posljednje vulkanske erupcije, koja je u četvrtak ušla u 36. dan, najpogubnije su u Sjedinjenim Državama od erupcije 1980. vulkana Saint Helens koji se nalazi u sjeverozapadnom dijelu države Washington, kazao je geolog Scott Rowland.

U sličnoj, iznimno snažnoj erupciji vulkana Fuego u Gvatemali ovaj je tjedan smrtno stradalo više od stotinu ljudi.

Guverner Havaja David Ige i Kim su najavili osnivanje operativne skupine koju će činiti državni i lokalni dužnosnici kako bi donijeli plan pomoći stanovništvu. Svrha osnivanja radne skupine je i sprečavanje u budućnosti tako velike materijalne štete.

Puno vulkana prijeti, ali ako eruptira Yellowstone...

Vulkani su kroz proteklih 400 godina usmrtili oko 280.000 ljudi, no velika većina tih smrti povezuje se sa sekundarnim opasnostima koje se vežu na glavne erupcije. Nakon erupcije vulkana Tambora zbog gladi je umrlo 92.000 ljudi, a nakon erupcije Krakatoe 1883. godine u tsunamiju je poginulo 36.000 ljudi. Samo srećom velike vulkanske aktivnosti posljednjih desetljeća nisu bile kraj velikih populacijskih središta, ali brojni vulkani i dalje prijete velikom broju ljudi te ogromnim gospodarskim štetama.

1. Yellowstone, SAD

Tisuće manjih potresa ukazuju na aktivnost supervulkana ispod Yellowstonea, a kada bi on eruptirao, veliki dijelovi kontinenta ne bi bili nastanjivi. Posljednji put ovaj je vulkan je eruptirao prije 174.000 godina piše Business Insider, a znanstvenici kažu da postoje znakovi koji ukazuju na moguću skoru aktivnost - no to bi moglo biti i par tisuća godina u budućnosti.

2. Katla, Island

Razorna erupcija Katle mogla bi biti i 10 puta snažnija od susjednog vulkana Eyjafjallajokulla koji je prije nekoliko godina paralizirao zračni promet iznad europe. Oblak pepela iz ovog vulkana mogao bi biti puno viši i puno dulje bi mogao prekrivati veće dijelove Europe s većim posljedicama. Posljednja njegova jaka erupcija bila je prije 100 godina, ali manji znakovi aktivnosti posljednjih godina ukazali su na njegovu prijetnju. Kako oba vulkana često eruptiraju u tandemu, opasnost se čini većom.

3. Cumbre Vieja, Las Palmas

Posljednja erupcija ovog vulkana bila je 1971. godine, a znanstvenici upozoravaju da bi velika erupcija mogla dovesti do toga da se cijeli zapadni dio vulkana sruši u more. Upravo bi to moglo izazvati megatsunami u Atlantiku, koji bi izazvao ogromne štete. Veliki val mogao bi razoriti Floridu i obalu Brazila, ali i dijelove Europe.

4. Vezuv, Italija

Najpoznatiji je po erupciji koja je 79. godine uništila Pompeje i Herkulanej, ali i dalje predstavlja prijetnju za Napulj i okolicu u kojoj živi više od tri milijuna ljudi. Ovaj vulkan poznat je i zbog snažnih erupcija. Plinijske erupcije karakterizira izbacivanje visokih stupova plinova i prašine koji se protežu do stratosfere.

U današnje vrijeme potresi koji bi prethodili erupciji bili bi znak za pravovremenu evakuaciju većine ljudi. No, oni koji bi ostali podno vulkana bili bi zatrpani stijenama koje bi izbacio vulkan. Još veću prijetnju mogao bi predstavljati i supervulkan Campi Flegrei koji se nalazi u blizini.

5. Changbaishan, Kina

Posljednja erupcija ovog, ne baš poznatog, vulkana u Aziji bila je 1903. godine. Međutim, njegova povijest bila je iznimno burna. Erupcija koja je zabilježena oko 969. godine bila je jedna od najsnažnijih u proteklih 10.000 godina, a vulkan je izbacio tri puta više materijala od Krakatoe. Dođe li do pucanja njegovog vrha, jezero lave moglo bi ugroziti područje na kojem živi 100.000 ljudi. Snažnija praćenja njegove aktivnosti krenula su početkom ovog stoljeća kad je otkriveno jačanje aktivnosti. Da bi stvar bila kompliciranija, vulkan se nalazi na granici Kine i Sjeverne Koreje.

6. Popocatepetl, Meksiko

Aktivni vulkan se nalazi samo 70 kilometara od Mexico Cityja u kojem živi 20 milijuna ljudi, a prošle godine izbacio je oblak pepela visok pet kilometara. Iako uglavnom izbacuje pepeo, taj sloj može prekriti planinu debelim slojem koji se pomiješan s vodom može pretvoriti u bujicu koja se može sjuriti niz padine velikom brzinom. Taj se fenomen naziva lahar, a u sličnoj nesreći 1985. u Kolumbiji je poginulo 26.000 ljudi zbog lahara kojem izvor bio vulkan udaljen 60 kilometara.

7. Nyiragongo, DR Kongo

Vulkan u središnjoj Africi eruptirao je nekoliko puta u proteklih par desetljeća, no ove erupcije nisu bile pretjerano snažne. Njegov krater širok je dva kilometra i jezero lave u njemu je bilo najveće poznato jezero lave. Najviša razina jezera bila je na 3175 metara, a upravo u toj tekućoj lavi leži njegova opasnost. Prije 15 godina došlo je do pucanja vrha vulkana i rijeke lave sjurile su se brzinom od 60 km/h prema gradu Gomi gdje je do dva metra visoka lava prekrila dijelove grada. Više od 300.000 ljudi na vrijeme je evakuirano jer je vulkan bio u fokusu istraživanja.

8. Krakatoa, Indonezija

U velikom tsunamiju 1886. godine poginulo je 36.000 ljudi, a izazvala ga je erupcija koja je imala energije kao 13.000 bombi bačenih na Hirošimu. Vulkanski otok je tada bio potpuno uništen, ali kroz 50 godina izronio je novi koji je danas visok oko 300 metara. Prije 10 godina počeo je novi val aktivnosti, a posljednje su zabilježene u ožujku. Još se ne zna može li 'Krakatoino dijete' izazvati erupciju svog prethodnika, ali kako se nalazi između Jave i Sumatre predstavlja veliku prijetnju.

9. Tambora, Indonezija

Erupcija jednog od najsmrtonosnijih vulkana imala je utjecaj na vrijeme u cijelom svijetu. Tako je u lipnju 1815. izazvala mraz u Italiji i snijeg u Virginiji, ali i veliku štetu na usjevima. Posljednja značajna erupcija bila je 1967. godine, a vulkan je pokazao i znakove aktivnosti prije 7 godina. Ovo je aktivan vulkan kojeg stalno prate zbog ogromnog broja ljudi koji žive na tom području.

10. Sakurajima, Japan

Nakon erupcije 1914. godine vulkan Sakurajima je postao dio japanskog kopna jer je lava spojila otok s poluotokom Osumi. Često ga se naziva i Vezuvom istoka, zbog stalnih aktivnosti. Tako je i prošle godine eruptirao, a stručnjaci su prije dvije godine rekli kako je moguće da bi u sljedećih 30-ak godina mogao imati i veliku erupciju. Jedan od razloga njegove opasnosti je i taj što u gradu Kagoshimi živi više od 600.000 ljudi. Zbog blizine vulkana taj se grad isto naziva Napuljem istoka.