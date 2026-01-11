Lavine u francuskim Alpama usmrtile još troje skijaša

Tri skijaša poginula su u nedjelju u odvojenim lavinama u francuskim Alpama, samo dan nakon što je još troje ljudi stradalo u sličnim nesrećama, objavili su lokalni mediji.

U La Plagneu je britanskog državljanina, starog oko 50 godina, zatrpao snijeg, priopćilo je skijalište. Francuski mediji izvijestili su da je u potragu bilo uključeno 52 spasioca, potražni psi i helikopter, da im je trebalo 50 minuta da ispod 2,5 metra snijega pronađu muškarca, kojem međutim nije bilo spasa.

U obližnjem Courchevelu, lavina je zatrpala još jednu osobu koja je pronađena mrtva u kasnim jutarnjim satima, navode izvješća.

Regionalni dnevnik Le Dauphiné libéré također je izvijestio o više ozlijeđenih skijaša i snowboardera u skijalištima Tignes i Orelle.

Prema medijskim izvješćima koja se pozivaju na gorsku policiju, 32-godišnji muškarac poginuo je u lavini u Vallorcineu, blizu švicarske granice. Skijao je izvan označenih staza kada ga je lavina odbacila na stablo i kasnije je podlegao ozljedama.

Dan ranije, u istoj regiji poginule su još tri osobe.

U nedjelju je diljem Savoje zabilježeno više lavina, zbog čega su lokalne vlasti pozvale stanovnike i turiste da budu „iznimno oprezni" i da ne idu izvan uređenih skijaških staza.