ZATEGNUTI ODNOSI

Lavorov: Putin dao nalog, Rusi spremaju mogući nuklearni test

Ruski ministar vanjskih poslova kaže da se radi na Putinovoj naredbi o pripremi prijedloga za nuklearni test nakon Trumpove najave

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u subotu je rekao da se radi na naredbi predsjednika Vladimira Putina u vezi s pripremom prijedloga o potencijalnom ruskom nuklearnom testu, izvijestila je državna novinska agencija TASS.

"U pogledu upute predsjednika Vladimira Putina na sastanku Vijeća sigurnosti održanom 5. studenoga, mogu reći da je ona prihvaćena, spremna za provedbu i da se na njoj radi. Javnost će o rezultatima biti obaviještena", rekao je Lavrov, a prenosi TASS.

Naredba je odgovor na iznenadnu prošlotjednu najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države kane nastaviti s nuklearnim testiranjima. 

TASS piše i da je Lavrov kazao kako Rusija nije dobila nikakvo pojašnjenje od SAD-a u vezi s Trumpovom naredbom.

Odnosi između Rusije i SAD-a u posljednjih su se nekoliko tjedana naglo pogoršali, jer je Trump, frustriran zbog izostalog napretka u nastojanjima da se okonča rat u Ukrajini, otkazao planirani samit s Putinom i prvi put, nakon povratka u Bijelu kuću u siječnju nametnuo sankcije Rusiji.

