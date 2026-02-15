Obavijesti

Otpor, suze i izgubljeni ljudski životi: U četiri godine patnje na gubitku su Ukrajinci, ali i Rusi...

Piše Bogdan Blotnej,
Otpor, suze i izgubljeni ljudski životi: U četiri godine patnje na gubitku su Ukrajinci, ali i Rusi...

Gubici se na obje strane broje u milijunima, a šteta u milijardama. Rat u Ukrajini može zaustaviti diplomacija uz teritorijalne ustupke

Admiral

Gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, ukupan broj poginulih, ranjenih i nestalih ruskih i ukrajinskih vojnika približava se brojci od dva milijuna. Objavila je to najnovija studija washingtonskog think-tanka Center for Strategic and International Studies (CSIS).

