Gubici se na obje strane broje u milijunima, a šteta u milijardama. Rat u Ukrajini može zaustaviti diplomacija uz teritorijalne ustupke
KADA ĆE TAJ KRAJ?
Otpor, suze i izgubljeni ljudski životi: U četiri godine patnje na gubitku su Ukrajinci, ali i Rusi...
Čitanje članka: 4 min
Gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, ukupan broj poginulih, ranjenih i nestalih ruskih i ukrajinskih vojnika približava se brojci od dva milijuna. Objavila je to najnovija studija washingtonskog think-tanka Center for Strategic and International Studies (CSIS).