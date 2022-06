Lavrov o ratu i stanju u BiH: 'Zapad želi natjerati Hrvate...'

Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova Rusije u velikom intervjuu za RTRS rekao je kako je Zapad prešutio oštrinu problema u Ukrajini i da se stvorio utisak da se u ovoj zemlji prije 24. veljače ništa nije događalo.

- Tijekom godina sabotiranja Minskog sporazuma ubijeno je 14.000 civila - kazao je Lavrov.

Istaknuo je kako je sve počelo davno.

- U najmanju ruku 2014. godine kada su, usprkos garancijama Francuske, Njemačke i Poljske, koje su podržale dogovor postignut između tadašnjeg predsjednika Ukrajine i opozicije, ujutro sljedećeg dana nakon potpisivanja dokumenta neonacisti i ultraradikali preuzeli vlast u Ukrajini, a Njemačka, Francuska, a i cijela EU zajedno sa njima, jednostavno pokazali svoju bespomoćnost i slabost - rekao je te dodao da se to nastavilo kad su "neonacisti, koji su osvojili vlast u Ukrajini, 2. svibnja u Odesi naživo spalili 50 ljudi i 2. lipnja, kada su ukrajinske oružane snage i borbena avijacija bombardirali centar Luganska i druga mjesta na istoku zemlje".

- Bombardirali su ih samo zbog toga što su odbili prihvatiti rezultate antiustavnog državnog udara, što su odbili živjeti u okviru neonacističkih pravila, potpuno rusofobnih, potpuno ekstremističkih, koji zapravo, ponavljaju sve temeljne tradicije Trećeg Reicha i poštuju kao junake one ljude koji su u to doba surađivali s nacistima - rekao je Lavrov.

Ističe da je Minski sporazum iz 2015. godine bio šansa da se očuva teritorijalni integritet Ukrajine, te da ne bi bilo razloga za obranu Donbasa kada bi ovaj sporazum bio ispunjen.

Govori i kako je EU na primjeru Minskog sporazuma i Sporazuma o formiranju Zajednice srpskih općina na Kosovu i Metohiji dokazala da nema kredibilitet, da ne može da poštovati dogovor i nema želju uvjeriti Kijev i Prištinu da ispunjavaju svoje obaveze.

- Usput, u slučaju s Minskim sporazumom, još je zanimljivije zato što je taj dogovor bio odobren od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i bez obzira na to EU je pljunula na njega i pogazila isto kao Amerika. Oni su sve radili kako bi poticali kijevski režim u pogledu njegovih rusofobnih aktivnosti - tvrdi Lavrov.

"Žao mi je da se u Europi stvara dojam kao da prije početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini nitko nije razumio što se događa"

Smatra i da je ispunjenje Minskog ugovora godinama sabotirano.

- Umjesto pružanja prava korištenja ruskog jezika u Donbasu, kijevski režim zabranio i rusko obrazovanje, medije, kulturu i književnost te istovremeno zakonodavno poticao neonacističku teoriju i nacističku praksu, uključujući stvaranje odgovarajućih bataljuna i jačanje ovih simbola koji su, u stvari, takoreći proslavili hitlerovsku Njemačku - govori.

- I to što je Europa sve to mirno gledala, natjeralo je mnoge naše povjesničare i znanstvenike i politologe da se sjete kako se Europa na početku odnosila prema Hitleru i koliko europskih zemalja je mobiliziralo vojnike u vojsku Trećeg reicha - rekao je Lavrov.

Naglasio je da je Rusija više puta, usporedo sa zahtijevanjem poštovanja Minskog sporazuma, podsjećala Zapad na to da će se njegova politika širenja NATO-a loše završiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lavrov kaže da nema sumnje da je Zapad naoružavao Ukrajinu i stvarao bazu kako bi prijetili i suzdržavali Rusku Federaciju.

- Evo zašto mi nismo imali drugog izbora nego da priznamo one republike, koje su morale dobiti od Ukrajine svoj poseban status i ostati u sastavu Ukrajine, odnosno na koje su ukrajinske naoružane snage, tzv. ukrajinski nacionalni bataljuni nastavili agresivni nastup - ističe on.

Lavrov kaže i da mu je žao da se u Europi stvara dojam kao da prije početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini 24. veljače, nitko nije razumio što se događa.

- Svakog dana su pucali tijekom godina sabotiranja Minskog sporazuma, 14.000 civila je bilo ubijeno u direktnom pucanju na gradove, civilnu infrastrukturu, uključujući škole, bolnice, vrtiće - naveo je ministar vanjskih poslova Rusije.

"Zapad ne dozvoljava Ukrajini voditi pregovore"

Smatra kako se zapadni političari nisu htjeli doticati ove teme u medijima, jer nisu htjeli da njihovo stanovništvo i glasači shvate što se zapravo događa.

- I, znate, kada je nedavno predsjednik Putin okarakterizirao SAD i Zapad, na čijem su trenutno čelu, kao imperiju laži. Ta imperija laži se odavno formirala. I filtriranje medijskog prostora, direktno kršenje obaveza u okviru OEBS-a, da se osigura slobodni neometani pristup bilo kojoj informaciji, kako izvorima u svojoj zemlji tako i u inozemstvu, Zapad je to sve odavno sahranio - naglasio je Lavrov.

Lavrov je rekao da je Ukrajina moneta za potkusurivanje i instrument Zapada kojim pokušava poraziti Rusiju.

- Ukrajina je jedna sitnica, moneta za potkusurivanje, instrument kojim manipuliraju SAD i Velika Britanija, anglosaksonski kolektiv koji je sad na čelu Zapada i kojem su u potpunosti poslušni i NATO i EU koja je izgubila svoju samostalnost već neko vrijeme i, naravno, dirigira Ukrajincima kao instrumentom za suzdržavanje Rusije, kako sad kažu, za iscrpljivanje Rusije, kao i instrumentom koji će na borbenom polju poraziti Rusiju - rekao je Lavrov.

Ističe da Zapad ne dozvoljava Ukrajini voditi pregovore, navodeći da je Rusija prije dva mjeseca prihvatila ukrajinske prijedloge kao osnovu za pronalaženje rješenja, ali da je Zapad već sljedećeg dana zabranio Ukrajincima da nastavljaju taj proces, te su nakon toga pooštrili stav.

"Napravljena je provokacija u Buči, koja je na najočigledniji način apsolutno inscenirana"

- Napravljena je provokacija u Buči, koja je na najočigledniji način apsolutno inscenirana. Tri dana nakon što su ruski vojnici otišli iz Buče, tamo su ljudi živjeli i gradonačelnik se vozio ulicama, i samo tri dana kasnije su našli neke leševe. Usput, do danas, imena poginulih koja su pokazivali u zapadnim medijima i na društvenim mrežama - nitko nije predočio imena. Nitko nije dao informacije na koji način su bili ubijeni, kakve su povrede zadobili - rekao je Lavrov, dodavši da "to još jednom pokazuje da Zapad ne želi davati nikakve činjenice".

Lavrov smatra da je za "Zapad vrlo važno ubaciti provokaciju, od toga napraviti veliku priču, a onda kada se ljudi počnu raspitivati, stavlja to na stranu i izmišlja nove lažne vijesti".

- Naravno, vi vidite kako su napumpali Ukrajinu teškim naoružanjem, sad Amerikanci daju i teške višecijevne bacače raketa, odmah su se upleli Englezi, koji su vjerojatno čekali dozvolu iz Washingtona. I kad Britanci kažu - i mi ćemo dati raketne sisteme, to je jako rizično. Oni izjavljuju da s Rusima ratuju Ukrajinci i ginu Ukrajinci, i kažu - neka ih, neka ginu, a mi im samo dajemo oružje, koje će na kraju krajeva dovesti do smrti još većeg broja Ukrajinaca, a u Mariupolju i Azovstalu su bili riješeni svi zadaci i to s minimalnim gubicima - kazao je.

Podsjetimo je i kako je ruski predsjednik naložio da Azovstal bude opkoljen i da ne bude juriša, te da su se nakon toga, kako je rekao, u rezultatu opsade ubojice-krvoloci iz Azovskog bataljuna samo predali.

Komentirao je i sankcije koje su uvedene Moskvi. Naglasio je da su se posljedice uvođenja sankcija više odrazile na samu Europu nego na Rusiju koja se nakon toga okrenula vlastitim snagama i pouzdanim partnerima.

"Nema nikakve sumnje da su se svi ti peti i šesti paketi odrazili na Europu"

Smatra da nafta uopće ne počiva na politici, jer naftno tržište ne prati političke hirove i naloge.

Istaknuo je da je Rusija već davno izgubila vjeru u pouzdanost i spremnost za dogovor zapadnih kolega poslije 2014. godine, kad su bile uvedene tzv. krimske sankcije kao, kako je rekao, osveta za iskazivanje slobodne volje stanovnika Krima.

On je naglasio da je Rusija tada počela, prije svega, računati na vlastite snage i kontakte s pouzdanim partnerima, a kao rezultat poduzetih mjera, pretvorili se u najveću poljoprivrednu državu, dok je ranije uvozila velike količine poljoprivrednih proizvoda.

- I sada nema nikakve sumnje da su se svi ti peti i šesti paketi odrazili na Europu. Rekli ste da tamo pada životni standard, inflacija je u porastu, usporio se tempo porasta i pojavio se pojam "novi siromasi" - naveo je Lavrov.

Ministar vanjskih poslova Rusije je istakao da, iako ljudi trpe problema koje dolaze s porastom cijena i siromaštva, desetine milijardi dolara i eura idu na naoružanje Ukrajine.

- Izvlačimo jednu lekciju – da se više nikad u budućnosti ne smijemo osloniti na ove ljude. To ne znači da nećemo s njima uopće razgovarati. Oni će prestati ludovati pa se nekad smiriti i onda ćemo vidjeti što će reći - istaknuo je on.

Lavrov je poručio da Rusija od sada i zauvijek ne smije dozvoliti da neke kritične sfere života države i naroda zavise od investicija i tehnologija zapadnih zemalja.

'Zapad pokušava nelegalno poticati djelovanje Sarajeva da donosi vanjsko-političke odluke bez mišljenja Republike Srpske'

Što se tiče stanja u regiji, Lavrov je rekao da Zapad pokušava nelegalno poticati djelovanje Sarajeva u donošenju vanjsko-političke odluke bez bilo kakvog uzimanja u obzir mišljenja Republike Srpske i da je to najgrublje kršenje Daytonskog sporazuma.

- Stav BiH, naravno, ima značaj samo ako se oslanja na principe Daytona, koji glase da se sve odluke donose samo na osnovu suglasnosti dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ono što sad Zapad pokušava nelegalno poticati jest djelovanje Sarajeva da donosi vanjsko-političke odluke bez bilo kakvog uzimanja u obzir mišljenja Republike Srpske - to je najgrublje kršenje Daytona - rekao je Lavrov na pitanje kako Rusija gleda na jednostrano ponašanje pojedinih bh. ambasadora po pitanju sankcija Rusiji bez institucionalnog odgovora.

- Zapad radi sve da bi u okviru tzv. reforme biračkog procesa natjerao Hrvate da prihvate da će ih, kao i prije, u zajedničkim institucijama BiH predstavljati Bošnjaci ili ljudi koji su potpuno politički suglasni sa Bošnjacima - govori.

- Јa ne želim reći da Bošnjaci nisu u pravu u nečemu, ali daytonska načela zahtijevaju suglasnost tri konstitutivna naroda. I, što se tiče samostalnosti BiH, obratite pažnju, Amerikanci imaju posebnog veleposlanika koji je nadležan za provođenje biračkih reformi u BiH, i to u mnogome govori koliko su samostalne vlasti u Sarajevu - rekao je šef ruske diplomacije.

Lavrov je rekao da Christian Schmidt nema legitimitet visokog predstavnika jer nije izabran u skladu s procedurom. Takav nelegitimni izbor Zapad je odobrio jer, prema njegovim riječima, tako želi manipulirati Bosnom i Hercegovinom zbog svojih interesa i da od BiH pravi još jednu bazu za širenje NATO-a na Balkanu.

Govoreći o očekivanjima Sarajeva da Schmidt nametne odluku i zabrani srpskom članu Predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku kandidaturu na izborima, Lavrov je rekao da bi to bila protuzakonita aktivnost, jer Schmidt uopće nema legitimitet.

'Zapad želi iskoristiti Bošnjake'

Smatra da će Zapad pokušati iskoristiti Bošnjake i stvoriti još jedno bezakonje.

- Ono što se radi prema Dodiku je zaista jako uznemirujuće, zato što je on u suštini jedan od vrlo malog broja političara koji se realno bori za daytonske principe. On ništa nije uradio u Republici Srpskoj i u okviru Predsjedništva BiH što je suprotno Daytonskom sporazumu. To upravo rade zapadnjaci i nažalost, to rade Bošnjaci, zato što Zapad želi da iskoristi Bošnjake da bi oduzeo narodima u BiH identitet i pretvorio i Srbe i Hrvate i Bošnjake u neko civilno društvo, kako oni kažu - naveo je Lavrov.

Dodao je da je to zapravo zahtjev da se zaborave korijeni, kultura i tradicija, isključivo iz interesa Zapada da postigne svoje geopolitičke ciljeve na Balkanu.

Lavrov je rekao da je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik jedan od rijetkih političara koji se bori za poštovanje Daytonskog sporazuma.

Govoreći o navodima da je Dodik "Putinov čovjek", Lavrov je rekao da to nije točno, te da je Dodik prijatelj Ruske Federacije.

- Dodik je naš prijatelj, a mi smo njegovi prijatelji i to je to. Iako Zapad, znate kako se kod nas kaže - svatko priča o onome što ga boli. Zapad ne može ni zamisliti da neka zemlja na Balkanu može biti neovisna, da neki političar na Balkanu može biti neovisan, zato što je Zapad navikao koristiti različite Christiane Schmidtove, kako bi svima upravljao i kako bi sve ucjenjivao i postavljao ultimatume - zaključio je šef ruske diplomacije za RTRS.

Najčitaniji članci