Stefano Osip (28) ispričao nam je kako je bilo na prestižnom jahanju u Saudijskoj Arabiji
HRVAT NA PRESTIŽNOJ UTRCI PLUS+
Lawrence od Istre: 'Osam sati biti u sedlu u pustinji i nije lako'
Proteklog vikenda u Saudijskoj Arabiji u mjestu Alula održano je prestižno natjecanje daljinskog jahanja Fursan Cup. Alula je okupila najbolje jahače iz cijelog svijeta, a nastupilo je 198 jahača iz 71 zemlje. Na natjecanju je nastupio i istaknuti i uspješni sportaš Stefano Osip (28) iz KK Istra, koji je završio na 47. mjestu. Stefano je za 24sata ispričao svoja iskustva.
