BUDITE NA OPREZU!

Lažna brokerica obećala zaradu: Prevarila muškarca za 32.000€

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Nepoznata žena s područja Osječko-baranjska županija uvjerila je 56-godišnjaka da ulaže novac uz obećanje zarade, a policija upozorava građane da ne dijele bankovne podatke

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatom prevaranticom koja je, lažno se predstavljajući kao brokerica, 56-godišnjaka s područja te županije oštetila za 32 tisuće eura, izvijestila je u utorak policija. Tijekom veljače 56-godišnjak je bio u telefonskom kontaktu s nepoznatom osobom koja mu se predstavila kao brokerica. Lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o ostvarivanju dodatne zarade pravarantica je 56-godišnjaka dovela u zabludu zbog čega je na nepoznati bankovni račun u više transakcija uplatio ukupno 32.000 eura.

Pokušaj telefonske prevare: Lažni liječnik tražio 95.000 eura od starice, spriječila ga susjeda

U policiji navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljem, a građane pozivaju da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.

