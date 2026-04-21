Lažna brokerica obećala zaradu: Prevarila muškarca za 32.000€

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatom prevaranticom koja je, lažno se predstavljajući kao brokerica, 56-godišnjaka s područja te županije oštetila za 32 tisuće eura, izvijestila je u utorak policija. Tijekom veljače 56-godišnjak je bio u telefonskom kontaktu s nepoznatom osobom koja mu se predstavila kao brokerica. Lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o ostvarivanju dodatne zarade pravarantica je 56-godišnjaka dovela u zabludu zbog čega je na nepoznati bankovni račun u više transakcija uplatio ukupno 32.000 eura.

U policiji navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljem, a građane pozivaju da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.