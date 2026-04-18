PREKINULA POZIV

Pokušaj telefonske prevare: Lažni liječnik tražio 95.000 eura od starice, spriječila ga susjeda

Piše HINA,
Prevarant tvrdio da je član obitelji teško ozlijeđen i treba hitnu operaciju, 74-godišnjakinja na vrijeme shvatila prijevaru

Bjelovarsko-bilogorska policija objavila je u subotu da je spriječen pokušaj telefonske prijevare u kojoj se nepoznata osoba lažno predstavila kao liječnik, te od 74-godišnjakinje tražila 95.000 eura za navodnu hitnu operaciju člana obitelji. Do incidenta je došlo u utorak, 14. travnja, kada je nepoznata muška osoba kontaktirala žrtvu u više navrata, tvrdeći da joj je član uže obitelji teško ozlijeđen nakon pada niz stepenice, te da je za operativni zahvat potrebno hitno uplatiti navedeni iznos. Prijevara je spriječena zahvaljujući susjedi koja je preuzela telefonski poziv i prekinula komunikaciju s prevarantom, nakon čega je 74-godišnjakinja kontaktiranjem drugog člana obitelji utvrdila da se radi o prijevari.

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska upozorila je da počinitelji ovakvih prijevara najčešće ciljaju starije osobe i iskorištavaju njihovu zabrinutost i osjećaj hitnosti, te pozvala građane da o svakom sumnjivu pozivu obavijeste policiju i da o ovakvim prijevarama informiraju starije članove obitelji.

Policija savjetuje da se pri sumnjivim pozivima odmah prekine komunikacija, provjere informacije kontaktiranjem člana obitelji te da se novac ne predaje nepoznatim osobama, napominjući da liječnici i bolnice ne traže novac na takav način.

