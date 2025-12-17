Lažna dojava na Županijskom sudu u Splitu. Priveli mladića

Splitska policija pronašla je muškarca (22) koji je danas lažno dojavio da je u zgradi Županijskog suda postavljena eksplozivna naprava. Zbog dizanja panike i prijetnji, protiv njega su podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

- Utvrđena je osnovana sumnja da je 17. studenog 2025. godine telefonskim putem lažno dojavio postojanje eksplozivne naprave u zgradi Županijskog suda u Splitu, čime je izazvao hitno postupanje policije i drugih službi. Nakon zaprimljene dojave provedene su sigurnosne mjere, uključujući evakuaciju objekta i protueksplozijski pregled, pri čemu je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi - poručili su iz policije.