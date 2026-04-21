Komentari 1
DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Lažne dojave o bombama u 18 škola: Policija provjerila sve

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Lažne dojave o bombama u 18 škola: Policija provjerila sve
Nova policijska vozila na ulicama Šibenika | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nakon evakuacije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji utvrđeno je da prijetnje nisu bile stvarne, a policija traga za osobom koja ih je poslala

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska utvrdila je da su bile lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama koje su u utorak ujutro zaprimljene u osamnaest škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Utvrđeno je to nakon policijskog protueksplozijskog pregleda, a iz policije ističu kako je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio identitet osobe odgovorne za lažne dojave o bombama.

DOJAVE KOD DUBROVNIKA Zbog prijetnje bombom evakuirani učenici i djetalnici više škola

Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama zaprimljene su u utorak oko 9 sati na e-mail policije te osamnaest škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zbog čega su učenici i djelatnici evakuirani. Zaprimljena elektronička pošta bila je istog sadržaja i pošiljatelja.

Komentari 1
