Lažni broker prevario čovjeka u Zagorju, ostao bez 125.000 €

Muškarac je u više navrata uplaćivao novac prema uputama takozvanog brokera, nakon čega mu je prikazana navodna velika dobit. Naknadnim uvidom u račun utvrdio je da sredstva nisu ostvarena zaradom, već su prebacivana s njegovog žiro računa. Policija navodi da ukupna materijalna šteta iznosi 125.000 eura te da slijedi podnošenje kaznene prijave zbog računalne prijevare, dok kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja i dalje traje.

„Građane pozivamo na oprez te da ne dijele osobne i bankovne podatke s nepoznatim osobama niti instaliraju aplikacije prema njihovim uputama. Dobro se informirajte prilikom investiranja i potražite financijski savjet nadležnih hrvatskih institucija prije nego što uložite novac. Ne vjerujte upornim nepoznatim osobama koje vas nagovaraju na trgovanje kriptovalutama iako nemate u tome iskustva i uvjeravaju vas pritom da je riječ o jednostavnom načinu poslovanja”, poručili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Savjetuju i da svaku sumnju u prijevaru i sličnu kažnjivu radnju građani odmah prijave policiji na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji.

Detaljne informacije o tome kako izbjeći prijevare mogu se pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu Web heroj.