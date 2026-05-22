Policija ponovno upozorava građane i poslovne subjekte na povećan oprez prilikom korištenja internetskog i mobilnog bankarstva jer su pokušaji phishing prijevara sve učestaliji
Internet prijevara: Tvrtka iz Delnica nasjela na lažni mail banke i ostala bez tisuća eura
Policija je zaprimila prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu tvrtke s delničkog područja. Utvrdili su kako je odgovorna osoba tvrtke zaprimila poruku elektroničke pošte koja je izgledala kao službena obavijest banke o potrebi ažuriranja podataka i sigurnosne provjere korisničkog računa.
Nakon otvaranja poveznice iz poruke i unosa traženih podataka, oštećeni čovjek zaprimio je telefonski poziv drugog čovjeka koji se predstavio kao djelatnik banke te pod izlikom dodatne sigurnosne provjere navodila oštećenog na daljnje radnje. Nakon toga s računa tvrtke obavljen je neovlašten prijenos sredstava, čime je tvrtka s delničkog područja oštećena za više tisuća eura.
Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
Upozorenje građanima:
Policija ponovno upozorava građane i poslovne subjekte na povećan oprez prilikom korištenja internetskog i mobilnog bankarstva jer su pokušaji phishing prijevara sve učestaliji.
- Budite oprezni kod poruka elektroničke pošte, SMS poruka i telefonskih poziva kojima se traži ažuriranje podataka ili sigurnosna provjera računa.
- Ne otvarajte poveznice iz sumnjivih poruka i ne unosite osobne ili bankovne podatke.
- Banke od korisnika ne traže dostavu PIN-ova, jednokratnih lozinki ili sigurnosnih kodova putem e-pošte, SMS poruka ili telefonskih poziva.
- Prije poduzimanja bilo kakvih radnji provjerite autentičnost zahtjeva putem službenih kontakata svoje banke.
- Svaku sumnju na pokušaj prijevare prijavite policiji.
U slučaju sumnje na prijevaru, odmah i bez odgode obavijestite policiju pozivom na broj 192 ili osobnim odlaskom u najbližu policijsku postaju, sačuvajte poruke i druge dokaze te, po potrebi, kontaktirajte svoju banku.
Informacije o raznim oblicima prijevara na internetu te savjete o tome kako se zaštititi možete pronaći na Europolovim savjetima za sigurniji internet, na članku Internet prijevare te na stranici Web heroji - ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba.
