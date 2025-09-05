Obavijesti

PRIPAZITE!

Lažni doktori oštetili ženu (83) u Rijeci za 1500 eura! Došli do stana, uzeli joj nakit i novac

Lažni doktori oštetili ženu (83) u Rijeci za 1500 eura! Došli do stana, uzeli joj nakit i novac
Policija dodatno upozorava građane da pripaze kome vjeruju preko telefona, ali i društvenih mreža

Policija traga za dvjema nepoznatim osobama koje su 83-godišnjakinju s područja Rijeke prevarile za najmanje 1500 eura. 

- Naime, muška osoba je oštećenicu uvjerila u neistinitu priču te ju dovela u zabludu kako joj je članica obitelji doživjela nesreću kojoj treba materijalna pomoć. Potom je ženska osoba došla do njezinog stana jer je oštećenica povjerovala njihovoj priči i predala toj nepoznatoj osobi novac i nakit u vrijednosti najmanje 1500 eura - navode iz policije.

Policija dodatno upozorava građane da pripaze kome vjeruju preko telefona, ali i društvenih mreža.

- Pozivamo stoga građane da budu vrlo oprezni i ako zaprime ovakav ili sličan poziv da odbiju daljnji razgovor s mogućim prevarantima, zapišu ili zapamte broj s kojega su zaprimili.

