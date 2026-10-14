Lažni liječnici i policajci vrebaju starije: Broj žrtava prijevara u Dalmaciji naglo skočio

Broj osoba starijih od 60 godina oštećenih prijevarama na području Splitsko-dalmatinske županije porastao je s 54 u 2023. na 137 prošle godine, istaknuto je u srijedu na konferenciji za medije o sigurnosti starijih osoba, na kojoj je upozoreno i na druge rizike kojima su izložene. Voditelj poslova prevencije u PU splitsko-dalmatinskoj Paško Ugrina poručio je da sigurnost i kvaliteta života starijih osoba moraju biti zajednička briga i odgovornost šire zajednice i članova obitelji.

Upozorio je na prijevare telefonskim pozivima u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici ili policajci te od starijih osoba traže novac i druge materijalne vrijednosti, napominjući da je moguće da je broj oštećenih i veći od evidentiranoga.

Prema podacima koje je iznio, prošle je godine evidentirana 151 osoba starija od 60 godina oštećena kaznenim djelima nasilja u obitelji, dok ih je 2023. bilo 73. Prijevarama je oštećeno 137 osoba te dobi, u odnosu na 54 u 2023. godini, a broj računalnih prijevara na njihovu štetu porastao je s 54 na 88.

"Splitsko-dalmatinska policija prema tim pokazateljima ne odstupa znatno od nacionalnog prosjeka", rekao je.

Osobe starije od 60 godina čine 16 posto oštećenih u kaznenim djelima teških tjelesnih ozljeda na nacionalnoj razini, dok je na području te policijske uprave taj udio 12 posto, odnosno 14 osoba.

"U prometu je prošle godine na području policijske uprave smrtno stradalo deset osoba starijih od 60 godina, uz veći broj lakše i teže ozlijeđenih", kazao je Ugrina.

Pročelnik županijskog Upravnog odjela za informatiku i zajedničke poslove Damir Brčić istaknuo je važnost edukacije starijih osoba o sigurnom korištenju digitalnih usluga i prepoznavanju internetskih prijevara.

'Ne treba se bojati već dobro educirati'

"Ne treba se bojati, ne treba bježati od toga, treba se dobro educirati", poručio je Brčić, najavljujući nastavak edukacija u sklopu projekta Digitalna Dalmacija te izradu priručnika za sigurnost starijih osoba.

Među čestim oblicima kibernetičkih prijevara izdvojio je lažne telefonske pozive i poruke, prijevare pri kupnji te prijevare na društvenim mrežama.

"Zajednički nazivnik je da djeluju uvjerljivo, da zaista izgledaju kao da dolaze od službenih osoba ili policijskih institucija", upozorio je Brčić.

Voditeljica Odjela za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Inga Vučić upozorila je da prijevare starijih osoba više nisu izolirani incidenti.

Istaknula je da su starije osobe, osobito one koje su usamljene ili imaju kognitivne poteškoće, podložnije manipulacijama i prijevarama, što može utjecati na njihovo psihičko i fizičko zdravlje.

Navela je da Nastavni zavod surađuje s različitim sektorima u zaštiti starijih osoba te da su u lipnju, u povodu Svjetskog dana borbe protiv zlostavljanja starijih osoba, organizirali simpozij na kojem su sudjelovali predstavnici zdravstva, policije, socijalnih službi i pravne struke.

"Svake godine nastojimo makar za taj dan uputiti javnosti poruku koliko je važno da obitelji međusobno razgovaraju i da brinu o svojim starijim članovima", poručila je Vučić.