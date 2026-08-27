Lažni liječnik iz Bugarske uhićen u Osijeku. Krao novac i nakit

Osječko-baranjska policija uhitila je 23-godišnjeg državljanina Bugarske koji je, lažno se predstavljajući kao liječnik, tijekom kolovoza prevario dvije Osječanke od kojih je za nepostojeće medicinske zahvate uzeo novac i zlatni nakit, izvijestila je policija u četvrtak.

Policija ga tereti da je 17. kolovoza nazvao 78-godišnjakinju iz Osijeka te se lažno predstavio kao liječnik i zatražio predujam za hitnu operaciju njenog unuka. Nakon što mu je 78-godišnjakinja predala deset tisuća eura ubrzo se ispostavilo da je prevarena pa je događaj prijavila policiji.

Osumnjičenik je potom, u ponedjeljak oko 18.30 sati, nazvao na kućni telefon 79-godišnjakinju iz Osijeka i rekao da je njezina kći slomila noge, da se nalazi kod liječnika, a da će ponovno moći hodati ako mu preda novac.

Kako je povjerovala lažnom liječniku predala mu je na kućnom pragu 260 eura i zlatni nakit ukupne vrijednosti od oko 765 eura, a on je zatražio još, nakon čega je posumnjala da je riječ o prijevari i pozvala policiju.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je na temelju sudskog naloga pretražila osumnjičenikov automobil i sobu gdje su pronašli novac i zlatni nakit koje potječu od prijevara.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uhićeni Bugar je predan pritvorskom nadzorniku osječko-baranjske policije i kazneno prijavljen zbog prijevare, ističu u policiji.