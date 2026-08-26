Nakon što se prijavila na platformu za trgovanje kriptovalutama, ženu je kontaktirala nepoznata osoba predstavljajući se kao broker te joj obećala isplatu zarade
73-GODIŠNJAKINJA
VINKOVCI: U računalnoj prevari ostala bez 20.000 eura
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Policijska uprava vukovarsko-srijemske traga za počiniteljem koji je u računalnoj prevari oštetio 73-godišnjakinju za 20.000 eura, izvijestil su u srijedu.
Nakon što se prijavila na platformu za trgovanje kriptovalutama, ženu je kontaktirala nepoznata osoba predstavljajući se kao broker te joj obećala isplatu zarade, ali i jednokratnu pomoć nakon što prvo plati porez i dozvolu, što je oštećena i učinila.
Kako nije dobila novčanu zaradu ni jednokratnu novčanu pomoć, već na svom računu uočila jedino gubitak u iznosu od preko 20.000 eura, žena je policiji u Vinkovcima podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo.
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