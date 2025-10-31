Lažni liječnik tražio ga novac za operaciju kćeri, muškarac (77) im predao više tisuća eura

Virovitičko-podravskoj policiji javio se 77-godišnjak kojega su prevaranti "olakšali" za više tisuća eura. Kako su izvijestili, muškarca je u četvrtak 30. listopada u dopodnevnim satima nazvao nepoznati počinitelj.

- Ja sam liječnik, ortoped. Vaša kćer je stradala na poslu. Trebamo napraviti operaciju noge - kazao je prevarant i tražio ga novac za tu operaciju.

Zabrinuti otac povjerovao je u lažnu priču pozivatelja te prema njegovoj uputi na adresi svog stanovanja na području grada Virovitice nepoznatom muškarcu predao više tisuća eura. Ubrzo je shvatio da je prevaren i sve prijavio policiji, koja provodi kriminalističko istraživanje.

Iz PU virovitičko - podravske upzoravaju građane da budu na oprezu.

- Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja - kontakt ostvaruju telefonskim pozivom - poručuju iz policije.

Upozoravaju građane da ukoliko ih nazovu nepoznate osobe, koje tvrde da je njihovo dijete teško nastradalo, da za daljnje liječenje treba žurno platiti liječnicima i traže da se novac hitno donese na određenu lokaciju, odmah prekinu daljnji razgovor i obavijeste policiju na broj 192.