Lažni obiteljski pozivi: Pokrali dvije žene, jedna predala čak 12.000 €. 'Mama, pala sam'

Dvije su žene prevarili nepoznati počinitelji preko telefona u Bjelovaru i Karlovcu. Žena (58) bjelovarskoj je policiji prijavila prijevaru, a nepoznata osoba joj se predstavila kao član obitelji i zatražila novčanu pomoć, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

Žena je uplatila više od 2.500 eura na račun koji je dobila u poruci, a ubrzo je shvatila da su je prevarili.

Sličan slučaj dogodio se u Karlovcu, kada je nepoznata žena nazvala Karlovčanku (83) u srijedu i plačljivim glasom joj se predstavila kao njena kći. Rekla je da je pala niza stepenice i ozlijedila se, piše karlovačka policija.

Nakon toga, nazvala ju je i nepoznata muška osoba koja je rekla da njenoj kćeri hitno treba platiti operaciju, a žena je ponudila da dođu po 12.000 eura koje ima kod kuće. Ubrzo je predala novac mlađoj muškoj osobi ispred zgrade. Kada se vratila u stan, nazvala ju je kći i rekla da joj se ništa nije dogodilo, a žena je shvatila da je prevarena.

Kako bi se pronašli počinitelji, slijedi kriminalističko istraživanje.

Policija upozorava na ovakve oblike prijevare. Naglašavaju da službena tijela nikad putem telefona ne traže novac od obitelji i rodbine stradalih.

- Također upozoravamo građane da, prije nego što podignu i daju nekome novac, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prijevare. Ujedno savjetujemo da, ukoliko zaprimite ovakav poziv, odmah prekinite daljnji razgovor i o svemu obavijestite policiju na broj 192 - piše karlovačka policija.