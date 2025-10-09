Užas na Krku: Mladić išao na sprovod poginuloj vozačici pa stradao na sličnom mjestu

U teškoj prometnoj nesreći na Krku kod deponija Treskavac u srijedu oko 14.20 sati poginuo je mlađi muškarac. Sudarili su se motocikl i autobus, a motociklist je na mjestu preminuo.

U posljednjih pet dana, ovo je druga tragična nesreća na takozvanoj krčkoj magistrali, državnoj cesti 102. Kako doznaje Novi list, stradali mladić išao je na pogreb vozačice (21) auta koja je u petak navečer poginula također u sudaru s autobusom, na gotovo istom mjestu.

Sahrana je bila zakazana u 15 sati u Jurandvoru. S obzirom na to da su u pet dana dva mlada života stradala na identičnom mjestu, potrebno je više opreza i sigurnosti prometa na tim lokacijama.