Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'

U zagrebačkom Prečkom u utorak oko 18 sati u stanu pronađena su dva mrtva tijela. Jedno pripada 61-godišnjoj ženi, a drugo 67-godišnjem muškarcu. Policija je brzo izašla na teren i obavila očevid, a službeno su potvrdili da na tijelima nema tragova koji bi upućivali na kazneno djelo. Najvjerojatniji uzrok smrti je trovanje ugljičnim monoksidom.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, u suradnji s djelatnicima Plinare Grada Zagreba, zatvoren je ventil plinske instalacije u stanu gdje su pronađena tijela. Očevid su proveli policijski službenici Službe za očevide i kriminalističku tehniku te vještak Centra za forenzična ispitivanja "Ivan Vučetić".

Portal Zagorje.com neslužbeno doznaje da je riječ o bračnom paru iz Svetog Križa Začretja, mjesta u Zagorju, u kojemu su vlasnici kuće u sklopu koje je stan u Zagrebu. Prema svjedočenjima mještanke koja je poznavala ženu cijeli život, bračni par je povremeno boravio u Zagrebu, uglavnom vikendom, zbog prodaje na zagrebačkoj tržnici, ali su se u posljednje vrijeme više zadržavali u Začretju.

- Njih dvoje su povremeno boravili u svom stanu u Zagrebu jer su se bavili prodajom na tamošnjoj tržnici. Jedno vrijeme su više znali boraviti u Zagrebu, no baš sam prije nekih mjesec dana srela tu ženu u Začretju, koju znam cijeli život, i rekla mi je da sad većinom borave ovdje, gdje je i rođena. Svi smo ovdje šokirani i ožalošćeni viješću da su upravo ona i suprug tako tragično stradali - ispričala je mještanka.

Na zagrebačkoj tržnici ljudi su također izrazili tugu i šok zbog ove tragedije.

- Bili su mirni, pristojni ljudi. Nikad nismo imali problema s njima. Zaista nam je žao što su tako tragično stradali. Nismo mogli vjerovati kad smo čuli. Bio je to bračni par koji je dolazio na plac raditi te su uvijek bili nasmijani i ljubazni prema svima - ispričala nam je prodavačica na tržnici.

Drugi koji su ih poznavali složni su u tome da su bili skromni i vrijedni, uvijek spremni na dobar razgovor i pomoć.

- Ljudima je bilo žao kad su čuli. Baš smo bili šokirani. Stvarno smo svi tužni zbog ove tragedije - dodali su nam sugovornici.

Ugljični monoksid, poznat kao "nevidljivi ubojica", bezbojni je i bezmirisni plin koji nastaje kao posljedica nepotpunog izgaranja plina, ugljena ili drva. Trovanje ovim plinom može biti brzo i fatalno, naročito u zatvorenim prostorima bez odgovarajuće ventilacije.

Zagrebačka policija je objavila kako dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, odnosno u sezoni grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora, dolazi do opasnosti od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), a time i do ugrožavanja ljudskih života i većih materijalnih šteta. Naveli su kako korištenje neispravnih ili neodrživih plinskih trošila i dimnjaka može imati smrtnu posljedicu za ukućane koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti.

Simptomi akutnog otrovanja ugljičnim monoksidom, navode liječnici, nalikuju obolijevanju od gripe. Najprije se očituju simptomi poremećaja rada organa koji najviše ovise o kisiku, a to su središnji živčani sustav (glavobolje, vrtoglavice, grčevi) i srce (tahikardija, visoki krvni tlak). Osim toga, otrovanje ugljičnim monoksidom može dovesti i do zatajivanja drugih važnih organa, a to se očituje plućnim edemom, akutnim zatajenjem bubrega, odumiranjem mišića, oštećenjem srčanog mišića i sličnim. Ako se preživi akutna faza otrovanja, simptomi često zaostaju danima nakon događaja, tako da će mnogi preživjeli još neko vrijeme proživljavati mučninu, vrtoglavice, poremećaje govora, vida i sluha, kao i poremećaje koncentracije.

- U slučaju teškog otrovanja jedina efikasna medicinska pomoć sastoji se u dugotrajnom davanju 100%-tnog kisika na masku. Tako se povisuje koncentracija kisika u krvi te se izbacuje molekula CO-a s veznog mjesta na hemoglobinu što stanicama omogućuje izmjenu energije. Kao i u bezbrojnim drugim slučajevima, i ovdje je ključ u prevenciji. Redovito prozračujte prostorije, a instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih inkriminiranih aparata prepustite profesionalcima. Osim što ćete tako izbaciti ugljični monoksid iz prostorije, omogućit ćete ulazak svježega zraka, punoga kisika neophodnog za pravilan proces izgaranja. Osim toga, nabavite detektor ugljičnog monoksida, što je ujedno jedini način da na vrijeme otkrijete opasnu koncentraciju CO-a u zraku. Taj aparat može vam spasiti život - naveli su liječnici.