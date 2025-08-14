Obavijesti

NEVJEROJATNO

Lažni policajac prevario starca (82) za desetke tisuća eura

Lažni policajac prevario starca (82) za desetke tisuća eura
Muškarac mu se lažno predstavio kao policajac te kazao da mora provjeriti koliko novaca drži u kući..

Stariji Varaždinac (82) ostao je bez nekoliko desetaka tisuća eura u prijevari u kojoj su sudjelovali žena i muškarac koji se predstavio kao policijski službenik, priopćila je u četvrtak policija.

Službenici Policijske postaje Varaždin zaprimili su prijavu prema kojoj je 82-godišnjak u utorak, 12. kolovoza primio telefonski poziv nepoznate žene koja se raspitivala o statusu njegovog bankovnog računa i ušteđevini.

Dan kasnije zaprimio je telefonski poziv muškarca koji se predstavio kao policijski službenik te ga obavijestio da su policajci priveli ženu koja se prethodnog dana raspitivala o njegovom bankovnom računu.

Pritom je zatražio da provjeri koliko točno novca drži u kući te da ga preda policijskom službeniku, kako bi se novčanice provjerile u banci. Nakon toga je na adresu stanovanja 82-godišnjaka došla muška osoba, navodni policijski službenik, kojem je starac predao nekoliko desetaka tisuća eura, a tek je kasnije shvatio da je prevaren, kažu u policiji.

