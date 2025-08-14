Muškarac mu se lažno predstavio kao policajac te kazao da mora provjeriti koliko novaca drži u kući..
Lažni policajac prevario starca (82) za desetke tisuća eura
Stariji Varaždinac (82) ostao je bez nekoliko desetaka tisuća eura u prijevari u kojoj su sudjelovali žena i muškarac koji se predstavio kao policijski službenik, priopćila je u četvrtak policija.
Službenici Policijske postaje Varaždin zaprimili su prijavu prema kojoj je 82-godišnjak u utorak, 12. kolovoza primio telefonski poziv nepoznate žene koja se raspitivala o statusu njegovog bankovnog računa i ušteđevini.
Dan kasnije zaprimio je telefonski poziv muškarca koji se predstavio kao policijski službenik te ga obavijestio da su policajci priveli ženu koja se prethodnog dana raspitivala o njegovom bankovnom računu.
Pritom je zatražio da provjeri koliko točno novca drži u kući te da ga preda policijskom službeniku, kako bi se novčanice provjerile u banci. Nakon toga je na adresu stanovanja 82-godišnjaka došla muška osoba, navodni policijski službenik, kojem je starac predao nekoliko desetaka tisuća eura, a tek je kasnije shvatio da je prevaren, kažu u policiji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+