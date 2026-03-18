Lažni policajci u Makarskoj od žene pokušali uzeti 30.000 €

Dvojica 26-godišnjih državljana Bosne i Hercegovine uhićena su u Makarskoj i predana pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da su se u ponedjeljak lažno predstavljali kao policajci i pokušali prevariti stariju ženu za 30 tisuća eura. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad osumnjičenima za kazneno djelo prijevare u pokušaju, a sumnjiči ih se da su zajedno s još uvijek nepoznatim muškarcem kontaktirali oštećenu i doveli je u zabludu.

Prema policijskim navodima, nepoznati muškarac nazvao je stariju ženu i predstavio se kao policijski službenik, uvjeravajući je da na svom bankovnom računu ima krivotvoren novac koji treba podići i predati policiji radi vještačenja. Žena je potom s računa podignula ukupno 30 tisuća eura i prema dogovoru trebala ih predati navečer.

Međutim, bliska osoba posumnjala je na prijevaru te je o svemu obavijestila policiju koja je organizirala uhićenje. U blizini mjesta dogovorene primopredaje novca uočili su sumnjivo vozilo, no osobe su se nakon što su primijetile policiju udaljile.

Ubrzo su pokrenuli potragu te su osumnjičenici pronađeni, uhićeni i privedeni u službene prostorije, gdje je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje. Uz kaznenu prijavu, dvojica osumnjičenika predana su pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

Podsjećaju da je ovo drugi slučaj spriječene prijevare u svega nekoliko dana na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nakon što je u petak u Splitu uhićen 65-godišnjak koji je, prema sumnjama, sudjelovao u sličnom pokušaju prijevare, a policija je tada, uz pomoć građanke koja je prepoznala prijevaru, spriječila predaju novca.

Policija je ponovno pozvala građane na oprez, ističući da ne nasjedaju na telefonske pozive u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao službene osobe i traže podizanje ili predaju novca. Naglašavaju kako policijski službenici nikada ne traže od građana da telefonom provjeravaju novčanice niti da podižu novac iz banaka i predaju ga nepoznatim osobama, te pozivaju građane da o ovakvim pokušajima prijevare obavijeste i starije članove svojih obitelji kako bi se spriječilo da postanu žrtve prijevare.