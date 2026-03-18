Lažni policajci u Makarskoj od žene pokušali uzeti 30.000 €

Piše HINA,
Nepoznati muškarac nazvao je stariju ženu i predstavio se kao policijski službenik, uvjeravajući je da na svom bankovnom računu ima krivotvoren novac koji treba podići i predati policiji radi vještačenja

Dvojica 26-godišnjih državljana Bosne i Hercegovine uhićena su u Makarskoj i predana pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da su se u ponedjeljak lažno predstavljali kao policajci i pokušali prevariti stariju ženu za 30 tisuća eura. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad osumnjičenima za kazneno djelo prijevare u pokušaju, a sumnjiči ih se da su zajedno s još uvijek nepoznatim muškarcem kontaktirali oštećenu i doveli je u zabludu.

Prema policijskim navodima, nepoznati muškarac nazvao je stariju ženu i predstavio se kao policijski službenik, uvjeravajući je da na svom bankovnom računu ima krivotvoren novac koji treba podići i predati policiji radi vještačenja. Žena je potom s računa podignula ukupno 30 tisuća eura i prema dogovoru trebala ih predati navečer.

Međutim, bliska osoba posumnjala je na prijevaru te je o svemu obavijestila policiju koja je organizirala uhićenje. U blizini mjesta dogovorene primopredaje novca uočili su sumnjivo vozilo, no osobe su se nakon što su primijetile policiju udaljile.

Ubrzo su pokrenuli potragu te su osumnjičenici pronađeni, uhićeni i privedeni u službene prostorije, gdje je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje. Uz kaznenu prijavu, dvojica osumnjičenika predana su pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

Podsjećaju da je ovo drugi slučaj spriječene prijevare u svega nekoliko dana na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nakon što je u petak u Splitu uhićen 65-godišnjak koji je, prema sumnjama, sudjelovao u sličnom pokušaju prijevare, a policija je tada, uz pomoć građanke koja je prepoznala prijevaru, spriječila predaju novca.

Policija je ponovno pozvala građane na oprez, ističući da ne nasjedaju na telefonske pozive u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao službene osobe i traže podizanje ili predaju novca. Naglašavaju kako policijski službenici nikada ne traže od građana da telefonom provjeravaju novčanice niti da podižu novac iz banaka i predaju ga nepoznatim osobama, te pozivaju građane da o ovakvim pokušajima prijevare obavijeste i starije članove svojih obitelji kako bi se spriječilo da postanu žrtve prijevare.

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
ŠOK PRESUDA

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju
NIJE SATIRA

Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju

Dok na slobodi čeka optužnicu, Josip Šincek vratio se inovacijama
Izrael ubio šefa obavještajaca? Eskalira energetski rat
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael ubio šefa obavještajaca? Eskalira energetski rat

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.

