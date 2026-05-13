RAČUNALNE PRIJEVARE

Lažni poziv iz 'banke' stajao je tvrtku u Čakovcu desetke tisuća eura: Evo na što morate paziti

Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Protiv zasad nepoznate osobe policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u računalnu prijevaru, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja

Međimurska policija istražuje računalnu prijevaru kojom je trgovačko društvo iz Čakovca oštećeno za nekoliko desetaka tisuća eura, nakon što je odgovorna osoba nasjela na lažnu e-poruku i telefonski poziv navodne djelatnice banke.

Policija je kriminalističko istraživanje pokrenula temeljem odštetnog zahtjeva trgovačkog društva iz Čakovca, a dosad je utvrđeno da je krajem travnja na službenu adresu elektroničke pošte tvrtke stigla poruka u kojoj se tražila obnova i ažuriranje podataka internetskog bankarstva.

Nedugo potom, odgovornu osobu telefonski je kontaktirala nepoznata žena koja se predstavila kao djelatnica banke te ju navela da generira sigurnosne brojeve bankovne kartice za internetsko plaćanje koje joj je odgovorna osoba i ustupila.

Nakon toga s računa trgovačkog društva neovlašteno je isplaćeno nekoliko desetaka tisuća eura na inozemni bankovni račun.

Protiv zasad nepoznate osobe policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u računalnu prijevaru, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja.

Policija upozorava građane i odgovorne osobe u trgovačkim društvima da budu oprezni pri zaprimanju elektroničke pošte i telefonskih poziva u kojima se traže podaci povezani s internetskim bankarstvom ili kartičnim poslovanjem.

Građanima savjetuju da sigurnosne podatke, jednokratne lozinke i generirane brojeve ne ustupaju putem telefona ni elektroničke pošte te da prije bilo kakvog postupanja provjere vjerodostojnost pozivatelja kontaktom sa službenim brojem banke.

"Obratite pažnju na adrese elektroničke pošte s kojih su poruke poslane, redovito pratite promet po računima i odmah prijavite svaku sumnjivu transakciju banci, a u slučaju sumnje na prijevaru i policiji te educirajte zaposlenike o pojavnim oblicima internetskih i telefonskih prijevara", poručuju iz PU međimurske.

