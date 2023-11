Lažno maslinovo ulje 1981. je u Španjolskoj ubilo 350 ljudi, a 100.000 bilo izloženo trovanju

Godina je 1981., kraj travnja, u Španjolskoj. Osmogodišnjeg dječaka Jaimea Vaquera hospitalizirali su u bolnici Del Rey u Torrejón de Ardozu u teškom stanju, no dijete je umrlo tijekom transporta do druge bolnice. Dječakova smrt u početku je bila misterij, a stanje koje ju je prouzročilo nazivali su “legionarska bolest”. No vrlo brzo problem s ljudima u teškim zdravstvenim stanjima kojima se uzrok nije mogao protumačiti proširio se unutar madridske zajednice. Zdravstvene vlasti dignule su se na noge i upalili su se svi alarmi, no ipak je u samo dva tjedna umrlo šest ljudi, a ova svojevrsna epidemija proširila se na još četiri španjolske pokrajine. Bolest je klasificirana kao “atipična upala pluća”, a laboratoriji s različitih kontinenata primili su uzorke za analizu kako bi se rasvijetlio misterij iznenadnih smrti. Trebalo je mjesec i pol nakon prvog smrtnog slučaja da se dođe do pravih odgovora, i u tome je ključnu ulogu odigrao terenski rad dr. Tabuenca Olivera, zamjenika ravnatelja bolnice Niño Jesús u Madridu. Utvrđen je uzrok raširenog trovanja - krivotvoreno ulje repice koje se prodavalo u rinfuzi i zapravo se kupcima nudilo kao maslinovo ulje. Ona zdravstvena stanja kojima su se u početku, zbog misterioznosti cijele situacije i zato što prije nisu viđena, davali krivi nazivi, kasnije su se počela nazivati pravim imenom, danas poznatim kao toksični uljni sindrom.