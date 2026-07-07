Le Pen proglasili krivom, ali moći će se kandidirati za predsjednicu na izborima 2027.

Francuski žalbeni sud u utorak je potvrdio presudu kojom je Marine Le Pen proglašena krivom za zlouporabu sredstava Europske unije, ali joj je skratio zabranu obnašanja javnih dužnosti, čime je načelno zadržala mogućnost kandidature na predsjedničkim izborima 2027. godine.

Istodobno, sud joj je izrekao trogodišnju zatvorsku kaznu: dvije godine uvjetno, a jednu godinu uz elektronički nadzor putem narukvice za praćenje. Takva bi kazna vođenje predsjedničke kampanje učinila politički i logistički vrlo zahtjevnim te dodatno otvorila pitanje hoće li se Le Pen uopće kandidirati za predsjednicu Francuske.

Le Pen je ranije izjavila da ne želi voditi predsjedničku kampanju dok služi kaznu pod elektroničkim nadzorom jer smatra da bi joj to otežalo kampanju i narušilo vjerodostojnost kao kandidatkinje. Dosad, međutim, nije objavila konačnu odluku.

Večeras u 20 sati po lokalnom vremenu trebala bi gostovati u udarnom terminu televizije TF1, gdje bi mogla objaviti svoje planove vezane uz političku budućnost. Le Pen je u ožujku 2025. osuđena za pronevjeru sredstava te joj je izrečena petogodišnja zabrana obnašanja javnih dužnosti s trenutačnim učinkom, čime je tada bila onemogućena u četvrtom pokušaju osvajanja Elizejske palače.

Prema presudi žalbenog suda, Le Pen sada ne smije obnašati javne dužnosti 45 mjeseci, pri čemu je 30 mjeseci kazne uvjetno. Budući da je već odslužila veći dio od preostalih 15 mjeseci zabrane, koja je počela teći nakon prošlogodišnje presude, moći će se kandidirati na predsjedničkim izborima u travnju 2027.

No nova zatvorska kazna, koja će se izvršavati uz elektroničku narukvicu, mogla bi imati gotovo jednako ozbiljne političke posljedice kao i sama zabrana kandidature. Odluka će vjerojatno potaknuti intenzivne rasprave unutar protuimigrantske stranke Nacionalno okupljanje (RN), koja se mjesecima pripremala za dva moguća scenarija: jedan u kojem predsjedničku kandidaturu predvodi Le Pen, a drugi u kojem tu ulogu preuzima predsjednik stranke Jordan Bardella.

Bardella (30) više je puta istaknuo da se priprema postati premijer u slučaju pobjede Marine Le Pen, a ne njezina zamjena. Ipak, ako Le Pen odustane od kandidature, upravo bi on mogao postati kandidat krajnje desnice.

Istraživanja javnog mnijenja dosljedno pokazuju da su i Le Pen i Bardella među glavnim favoritima za ulazak u drugi krug predsjedničkih izbora. Neke novije ankete čak sugeriraju da bi Bardella u prvom krugu mogao ostvariti bolji rezultat od Le Pen.

Presuda protiv Le Pen odnosi se na slučaj u kojem su, prema optužnici, dužnosnici Nacionalnog okupljanja zloupotrijebili sredstva Europskog parlamenta namijenjena parlamentarnim asistentima te njima financirali stranačke zaposlenike u Francuskoj. Sud je 2025. zaključio da je Le Pen imala središnju ulogu u toj shemi, što ona cijelo vrijeme odbacuje. Prvostupanjska presuda izazvala je osude njezinih saveznika u Francuskoj i inozemstvu, koji su optužili pravosuđe za miješanje u demokratski proces. Njezini politički protivnici odgovorili su da izabrani dužnosnici moraju odgovarati pred zakonom prema istim pravilima kao i svi ostali građani.