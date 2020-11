Lea i Mihael dobitnici su nagrade Luka Ritz: 'I dalje ćemo se odlučno boriti protiv nasilja'

Osnovnoškolka Lea Zelić i srednjoškolac Mihael Kuzmičić, svojim su djelovanjem izrazito pridonijeli promicanju toletancije, a posebno suzbijanju nasilja nad mladima

<p>Posebno priznanje, <strong>nagrada Luka Ritz</strong> je ove godine, jednoglasnom odlukom zagrebačke Gradske skupštine pripala učenici Osnovne škole Dobriše Cesarića <strong>Lei Zelić</strong> te učeniku Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju <strong>Mihaelu Kuzmičiću</strong>. </p><p>Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, dodjeljuje se svake godine jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Zagrebu, koji su svojim djelovanjem iznimno pridonijeli afirmaciji ljudskih prava, toleranciji te međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima, bez obzira bilo ono verbalno ili fizičko. </p><p>- Ovo danas mi je jedan veliki poticaj i pokazatelj da činim pravu stvar. Drago mi je da postoje ljudi koji će primijetiti moj rad, i da postoje ljudi koji vjeruju u dobro - rekla je Lea Zelić te dodala kako je i sama nekad bila žrtva verbalnog nasilja od strane svojih vršnjaka. </p><p>- Ja sam imala pomoć i podršku od svojih bližnjih u svemu što sam prolazila, ali znam da postoje djeca koja to nemaju. Zato im na neki način želim biti podrška i dati im do znanja da ima netko tko ih razumije - kaže Lea. </p><p>Lea, osim što raznim akcijama pridonosi u borbi protiv nasilja u svojoj osnovnoj školi i lokalnoj zajednici, ističe se i dvama velikim uspjesima - humanitarnim koncertom u Kazalištu Knap za Hrabri telefon u siječnju 2019. godine koji je organizirala zajedno s obitelji te suautorstvom u stvaranju teksta za predstavu 'Ako kažeš, gotov si', koja govori upravo o nasilju među vršnjacima, a predstava je predstavljena na daskama zagrebačkog kazališta Žar ptica. </p><p>Početkom 2020. godine, za pjesmu 'Nisi manje vrijedan kada padneš' osvojila je nagradu za najbolju narativnu pjesmu na međunarodnom festivalu djece pjesnika - Šantićev festival. Upravo je ta pjesma srž svega onoga za što se Lea zalaže u školi te u njenoj zajednici, a njome je željela potaknuti na borbu sve one koji trpe neku vrstu nasilja, sve one koje se omalovažava i sve one kojima njihova okolina postavlja razne prepreke. </p><p>- Mislim da je svatko od nas 'drugačiji', i toga se ne treba sramiti. Ne trebamo se truditi biti netko drugi već trebamo biti ono što jesmo. Samo što mnogi misle da su manje vrijedni ako su 'drugačiji', ali ja smatram da si najvrjedniji upravo ako si onakav kakav jesi - zaključuje Lea. </p><p>Učenik Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Mihael Kuzmičić, ujedno i predsjednik Vijeća učenika, svojim primjerom želi motivirati svoje vršnjake te ih ohrabriti i poticati na nenasilno i tolerantno ponašanje, te osnažiti pozitivnu komunikaciju i socijalnu prihvaćenost svakog učenika u razredu i školi.</p><p>- Protiv svake vrste nasilja borim se na način da sam prisutan svugdje. Volim društvo i volim biti među ljudima, upravo sam tako upoznao većinu ljudi i naučio reagirati u slučaju da dođe do nečeg do čega možda ne bi trebalo - kaže nam Mihael. </p><p>Ovaj srednjoškolac sudjeluje u mnogim školskim aktivnostima - humanitarnim akcijama, projektima prevencije nasilja, mirovnim koncertima , izložbama, tribinama, radionicama, okruglim stolovima, a često ih i sam organizira. Osim toga, aktivan je i u javnozdravstvenim kampanjama u školi 'Movember', pri promociji mentalnog zdravlja, a usto je i jedan od organizatora obilježavanja Dana ružičastih majica, dana prevencije nasilja u školi. </p><p>- Smatram da nisam ništa posebno radio, već sam činio ono što smatram da je ispravno, a tako ću nastaviti i dalje. Da vam budem iskren, škola me nominirala nakon što sam osvojio državnu nagradu, a ja nisam ni znao. Ali drago mi je zbog toga, jer problem nasilja je problem koji je stalno prisutan. Mislim da bi se više trebalo pričati o tome, ali ne isključivo o nasilju već treba pričati o međusobnoj toleranciji i poštovanju - zaključuje Mihael. </p><p>Mihael vrlo rado prezentira školu i osnovnoškolcima, a voditelj je programa literalnog natječaja Po(e)zitiva, sudjeluje u brojnim dramskim programima koje provodi škola, pjeva u školskom zboru i pobjednik je državnog WorldSkills natjecanja 2019. godine u području multimedije. </p><p>Prisjetimo se, <strong>Luka Ritz </strong>bio je maturant srednje Grafičke škole, poput svojih ostalih vršnjaka imao je snove i nade. Svirao je u rock bendu i htio je postati novinar. No, 1. lipnja 2008. godine, Lukina budućnost nasilno mu je oduzeta. Kada se u večernjim satima vraćao kući, na smrt su ga pretukli huligani, a njegova smrt glasno je odjeknula u cijeloj Hrvatskoj. Postao je simbol borbe protiv uličnog nasilja, a njemu u čast održani su razni koncerti, mirni prosvjedi i manifestacije.</p><p>U spomen njemu, kao i svim ostalim žrtvama nasilja, učenicima osnovnih i srednjih škola koji se svojim djelovanjem i aktivnostima bore za promicanje tolerancije i škole bez nasilja, već se 12 godina dodjeljuje nagrada Luka Ritz. </p>