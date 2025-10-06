Obavijesti

News

Komentari 1
NOVI POTRES U PARIZU

Trajao kraće od jogurta: Lecornu više nije premijer Francuske!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Trajao kraće od jogurta: Lecornu više nije premijer Francuske!
Foto: ALAIN JOCARD/REUTERS

Sebastien Lecornu odstupio je s dužnosti francuskog premijer. Na funkciji nije izdržao niti mjesec dana..

Niti mjesec dana nije izdržao! Francuska će opet morati naći novog premijera, Sebastien Lecornu odstupio je s dužnosti dan nakon objave sastava vlade, javlja BBC.

Podsjećamo, prije samo 26 dana Lecornu je naslijedio Francoisa Bayroua na poziciji premijera.

U ponedjeljak ujutro Lecornu se sastao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, sastanak je potrajao nekih sat vremena, nakon toga stiglo je službeno priopćenje o ostavci...

- Macron je prihvatio njegovu ostavku - pišu francuski mediji...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Drvo mu je palo na glavu
IZ MINUTE U MINUTU

Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Drvo mu je palo na glavu

Lavina je odnijela tri hrvatska državljanina u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati. Tijelo jednog planinara pronađeno je u popodnevnim satima. Potraga za dvojicom nestalih nastavit će se u ponedjeljak...
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina
KAKO TO?

Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina

NOVI EXPRESS Od postavljanja prvih automata 1992. godine pa sve do danas, KBC Zagreb s tvrtkom Spaz obnavlja ugovore iz godine u godinu, bez otvaranja tržišta i bez stvarne provjere isplativosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025