Sebastien Lecornu odstupio je s dužnosti francuskog premijer. Na funkciji nije izdržao niti mjesec dana..
NOVI POTRES U PARIZU
Trajao kraće od jogurta: Lecornu više nije premijer Francuske!
Čitanje članka: < 1 min
Niti mjesec dana nije izdržao! Francuska će opet morati naći novog premijera, Sebastien Lecornu odstupio je s dužnosti dan nakon objave sastava vlade, javlja BBC.
Podsjećamo, prije samo 26 dana Lecornu je naslijedio Francoisa Bayroua na poziciji premijera.
U ponedjeljak ujutro Lecornu se sastao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, sastanak je potrajao nekih sat vremena, nakon toga stiglo je službeno priopćenje o ostavci...
- Macron je prihvatio njegovu ostavku - pišu francuski mediji...
