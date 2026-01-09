Ledena kiša prijeti Zagrebu: Iz Grada izdali upozorenje, opet zatvaraju Sljemensku za vikend

Zbog najavljenih niskih temperatura i mogućnosti pojave ledene kiše, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je narančasto upozorenje za područje Zagreba. Postoji opasnost od stvaranja ledenog sloja na kolnicima, nogostupima i drugim javnim površinama, zbog čega su gradske službe u pojačanom stupnju pripravnosti.

Vozila Zimske službe Zagrebačkih cesta preventivno posipaju prometnice na području Grada Zagreba. Od 11 sati maksimalni kapaciteti angažirani su na svim prometnicama I. i II. reda kako bi se kolnici obišli i dodatno posuli solju.

U aktivnosti Zimske službe uključeno je i oko 350 komunalnih djelatnika Čistoće i Zrinjevca koji nastavljaju s čišćenjem i preventivnim soljenjem pločnika, pješačkih zona, tramvajskih i autobusnih stajališta te drugih javnih površina.

Servisne i interventne ekipe ZET-a raspoređene su duž prometne mreže, uz pojačan nadzor tramvajskih koridora i tračničkih sklopova kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje javnog prijevoza.

Iz nadležnih službi upućeno je upozorenje svim sudionicima u prometu da prilagode kretanje otežanim vremenskim uvjetima. Vozačima se preporučuje da izbjegavaju putovanja ako nisu nužna, voze sporije i uz veći razmak, izbjegavaju nagla kočenja i ubrzavanja te koriste zimsku opremu i ispravne gume, uz poseban oprez na mostovima, nadvožnjacima i u zavojima. Pješacima se savjetuje sporije kretanje, nošenje odgovarajuće obuće te izbjegavanje zaleđenih površina gdje god je to moguće.

Posebna obavijest odnosi se na Sljemensku cestu, koja će tijekom vikenda, 10. i 11. siječnja 2026., biti zatvorena za sav promet osobnih vozila kako bi se spriječile poteškoće uzrokovane parkiranjem. Iznimka su vozila ZET-a, dostava za planinarske domove, vozila Parka prirode Medvednica te komunalna vozila.

Gradske službe pozivaju građane na dodatan oprez i praćenje službenih obavijesti o stanju na cestama.