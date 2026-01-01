Ledeni ulazak u Novu godinu. U Gračacu -12, stiže južina i snijeg

Hrvatska je prvi dan nove godine dočekala s izrazito niskim temperaturama u cijeloj zemlji, uz raširen mraz i temperature duboko ispod ništice u unutrašnjosti, dok je na Jadranu bilo osjetno blaže, ali i dalje svježe za početak siječnja.

Najhladnije je bilo u Gračacu, gdje je u jutarnjim satima izmjereno -12 stupnjeva Celzijevih. U većem dijelu Like i Gorske Hrvatske temperature su se kretale između -11 i -8 °C, dok su u središnjoj Hrvatskoj, uključujući i zagrebačko područje, vrijednosti bile oko -6 °C. U nizinama i kotlinama mjestimice se zadržala magla koja se smrzava, a u većini krajeva bilo je vedro ili tek djelomice oblačno.

Na Jadranu i otocima jutro je prošlo znatno toplije. Temperature su se uz obalu kretale uglavnom između 0 i 4 °C, a najtoplije jutro zabilježeno je na otvorenom moru, gdje je na Poreru izmjereno 7,6 °C.

Tijekom dana očekuje se djelomice sunčano vrijeme, no od sredine dana sa zapada će postupno pristizati naoblaka. U Gorskoj Hrvatskoj mjestimice će pasti snijeg, a prema večernjim satima sve je izglednija i kiša, koja će zahvatiti sjeverni te dio srednjeg Jadrana. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, u gorju na udare i olujan, dok će na moru jačati južni vjetar i jugo. Navečer se očekuje dodatno jačanje vjetra.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 5 i 10 °C, što će donijeti osjetno zatopljenje u odnosu na jutarnje sate.

Sutra slijedi nova promjena vremena. Bit će promjenljivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, dok se na Jadranu očekuju i pljuskovi s grmljavinom. U gorju će mjestimice padati susnježica i snijeg. Puhat će umjeren i jak, mjestimice i olujan južni i jugozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka sutra će se na kopnu kretati od 0 do 4 °C, a na Jadranu između 4 i 8 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 6 do 11 °C, dok će se na moru penjati između 10 i 15 °C.