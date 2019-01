Ledeni val pogodio je Grčku, a Austrija u prometnom kolapsu

Snažan snijeg u Grčkoj uzrokovao je ogromne probleme u prometu pa su se čak i avioni morali preusmjeravati.

Uz velike količine snijega temperatura zraka u centralnoj i sjevernoj Grčkoj skoro cijeli prošli tjedan je ispod nule, a meteorolozi najavljuju novi hladni val cijeli sljedeći tjedan.

Up to 70 cm of snow in Agoriani, Viotia, Greece yesterday, January 4. Video: Φραγκίσκος via partners @cycloneofrhodes pic.twitter.com/svoiuz4hSw