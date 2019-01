Bandić smijenio i Anu Lederer: Više nije pročelnica za kulturu

Ana Lederer smijenjena je u utorak s mjesta pročelnice Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba zbog, kako je potvrdila Hini, poništenja natječaja kojim je 1. lipnja 2018. imenovana na tu funkciju.

- Dobila sam rješenje kojim se poništava natječaj od 1. lipnja (2018.) zbog nepravilnosti provođenja. To znači da od 7. siječnja više nisam pročelnica - rekla je Lederer.

Na pitanje koji će biti njezini daljnji potezi, odgovorila je kako će to tek vidjeti, a na pitanje zna li tko je njezin nasljednik na mjestu pročelnika, Lederer je ocijenila kako će v.d.-om vjerojatno biti imenovan Tedi Lušetić, dosadašnji specijalni savjetnik gradonačelnika.

Lušetić je to odbio potvrditi, ali je na web stranicama grada objavljeno da će Tedi Lušetić, privremeno, od 8. siječnja 2019. obavljati poslove pročelnika do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najduže 6 mjeseci.

Odgovarajući na pitanja novinara na tiskovnoj konferenciji u utorak u Zagrebu, gradonačelnik Milan Bandić odbio je izravno odgovoriti na pitanje o smjeni Lederer, kazavši kako "svatko onaj tko se, bez obzira što je odabran na natječaju, počne baviti politikom, a pročelnik je - taj posao više neće raditi".

- To je princip gradonačelnika Bandića, koji je neposredno izabran od građana, a ne na natječaju, i provodi politiku grada. On je taj koji promišlja i vodi, odgovara i zastupa, predstavlja grad, a pročelnici provode. Svatko onaj tko misli provoditi svoju politiku, i politiku stranke koja ga je predložila, neće biti pročelnik - rekao je Bandić.

Na izravno pitanje znači li to da Lederer više nije pročelnica, Bandić je rekao: "Ako nije, onda je točno to što ste vi rekli, da je pokušala provoditi politiku Neovisnih za Hrvatsku, a Neovisni za Hrvatsku nisu dobili izbore u gradu, nemaju gradonačelnika koliko ja znam, još".

Smjenu je na odvojenoj konferenciji za novinare komentirao i predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras, koji je kazao kako "to samo pokazuje kako funkcionira vlast u Zagrebu i da su sve ove priče o javnim natječajima smiješne".

Smjenu je komentirao i Zlatko Hasanbegović.

- Ne znam, to je Bandićeva politička odluka uz bizarno obrazloženje da su nakon šest mjeseci pronašli proceduralne greške u provedbi natječaja. To je to - rekao je Hasanbegović, a na pitanje hoće li se žaliti, odgovorio je: 'Ne znam, to je sad formalno pitanje'.