Legalnost američke akcije uhićenja Madura u fokusu UN-a

Legalnost američke akcije u kojoj je uhićen predsjednik Venezuele Nicolas Maduro bit će u ponedjeljak u fokusu UN-a, ali je malo vjerojatno da će se Washington naći pod kritikama saveznika zbog svoje akcije u toj južnoameričkoj državi.

Vijeće sigurnosti koje ima 15 članova sastat će se u ponedjeljak nakon što su američke specijalne snage u subotu uhitile Madura u Caracasu.

Rusija, Kina i drugi saveznici Venezuele optužuju SAD da je prekršio međunarodno pravo, ali američki saveznici, od kojih su mnogi protiv Madura, bili su manje glasni u kritici upotrebe vojne sile.

Glavni tajnik UN-a Antonio ​Guterres vidi američku operaciju kao "opasni presedan", rekao je njegov glasnogovornik u subotu.

Brojni pravni stručnjaci također smatraju da je akcija SAD-a bila ilegalna, no Washington koji ima pravo veta može blokirati bilo kakav pokušaj Vijeća sigurnosti da odgovara za svoj postupak.

Povelja UN-a kaže da će se članice "u međunarodnim odnosima suzdržavati od prijetnji ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke neovisnosti bilo koje države".

Američki veleposlanik u UN-u Mike Waltz se u nedjelju pozvao na članak 51. Povelje u kojem stoji da "ništa u Povelji ne dira u pravo na individualnu ili kolektivnu samoobranu u slučaju oružanog napada na neku članicu UN-a".

"U ovom slučaju imamo narkobossa, nelegitimnog čelnika optuženog u SAD-a koji u koordinaciji s Kinom, Rusijom, Iranom i terorističkim skupinama kao što je Hezbolah šalje drogu, bandite i oružje u SAD prijeteći da će napasti svoje susjede", izjavio je Waltz Fox Newsu.

No, pravni stručnjaci kažu da je američka operacija ilegalna jer je nije odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a, nije imala suglasnot Venezuele i ne predstavlja samoobranu od oružanog napada.

"Akcijom je prekršeno međunarodno pravo", rekao je Tom Dannenbaum, profesor na pravnom fakulteta na Stanfordu. "Ozbiljne pravne primjedbe na račun Madurova režima ne eliminiraju potrebu da upotreba sile u Venezueli mora imati pravno uporište".

No, Vijeće sigurnosti ne može proglasiti Washington odgovornim za kršenje Povelje, jer SAD uz Rusiju, Kinu, Britaniju i Francusku ima pravo veta i može blokirati takav pokušaj Vijeća.