EU poslala poruku Venezueli: 26 država za je smirivanje krize, jedino se Mađarska protivi

Europska unija digla je glas zbog sve napetije situacije u Venezueli i pozvala na hitno smirivanje strasti. Zajedničku izjavu podržalo je čak 26 od 27 država članica, dok je jedina koja je odbila staviti potpis – Mađarska. Premijer Viktor Orban, blizak saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, ponovno se našao na suprotnoj strani Bruxellesa.

Iz EU-a poručuju kako je nužno spriječiti daljnju eskalaciju i osigurati mirno rješenje krize. Naglašavaju da se međunarodno pravo i Povelja Ujedinjenih naroda moraju poštivati bez iznimke, a posebnu odgovornost, ističu, nose stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a.

Bruxelles još jednom jasno poručuje da ne priznaje Nicolasa Madura kao legitimno izabranog predsjednika te da podržava mirnu i demokratsku tranziciju vlasti – ali isključivo pod vodstvom samih Venezuelanaca i uz puno poštovanje suvereniteta zemlje.

– Pravo naroda Venezuele da odlučuje o svojoj budućnosti mora biti nepovredivo – stoji u poruci EU-a.

Europska unija pritom upozorava i na globalnu prijetnju organiziranog kriminala i trgovine drogom, koji su snažno povezani s krizom u regiji. No rješenje, naglašavaju, ne može biti sila, već dugoročna suradnja u skladu s međunarodnim pravom i poštivanjem teritorijalnog integriteta država.

Posebno snažan naglasak stavljen je na ljudska prava. EU zahtijeva trenutačno i bezuvjetno oslobađanje svih političkih zatvorenika u Venezueli te poručuje da su u stalnom kontaktu sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i s regionalnim i međunarodnim partnerima, kako bi se otvorio dijalog između svih strana.

– Samo poštivanjem volje venezuelanskog naroda Venezuela može ponovno izgraditi demokraciju i izaći iz krize – poručuju iz Bruxellesa.

U završnici izjave naglašava se da konzularne službe država članica EU-a već blisko surađuju kako bi zaštitile sigurnost europskih građana, uključujući i one koji su, kako se navodi, nezakonito pritvoreni u Venezueli.