Legendarni branitelj o dolasku Porfirija: 'Ovo je zločesto od mojeg Vukovara i države...'

Legendarni vukovarski branitelj Ivan Lukić Zolja rekao je za RTL da je dolazak patrijarha Porfirija u Vukovar smišljena provokacija.

- Nitko od nas branitelja i građana Hrvatske ne spori nacionalnoj manjini ili Srbima u Hrvatskoj da obilježavaju sve kulturne, vjerske i ostale obrede koje žele. Vjera ne čini zlo, nego čovjek koji se krije iza vjere. Čovjek koji može odlikovati Šešelja, govoriti retorikom protiv Hrvatske, mislimo da on ne zagovara vjeru kakva bi trebala biti, kao pomirba u Vukovaru. Prvi sam reagirao kroz objavu kad sam vidio da gospodin dolazi u Hrvatskoj, mislim da je to deplasirano. Netko je trebao reagirati i zaustaviti to - kazao je.

O Blagi Zadri imao je samo riječi hvale.

- Kad vidite shvatite da ste toliko mali kada ga gledate i shvatite koliko je velik. Njegovo djelo iza njega je daleko veće od ovoga što je danas politika i što je Vukovar dopustio da se danas šeće patrijarh Porfirije. Ovo je zločesto od mog Vukovara i moje hrvatske države - kazao je Lukić.

