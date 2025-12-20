Legionelu u Zagrebu pronašli u školi, vrtiću i domu za starije: 'Sad se svi tresemo od straha'

Nikome nije svejedno. Čak sam i ja, koja inače nisam paranoična, počela umišljati da me jutros trese neka groznica, rekla je umirovljenica s kojom smo razgovarali, a koja je već godinama korisnica Doma za starije osobe Medveščak u Zagrebu. Dodala je da je pred njih, kad se sve saznalo, stao domar i sve im objasnio.

- Rekao je da je legionela nađena na dva punkta u Domu i da treba zamijeniti čitav taj sistem cijevi što će i napraviti - rekla je štićenica koja je htjela ostati anonimna.

Podsjetimo, NZJZ "Dr. Andrija Štampar" je 1. prosinca 2025. uzorkovao vodu na legionelu u Domu za starije osobe Medveščak. Rezultati su zaprimljeni 12. prosinca te su pokazali kako je od 16 uzetih uzoraka šest bilo pozitivno. Istoga dana je sanitarna inspekcija Domu dala telefonske upute prema kojima su se sporna izljevna mjesta zaštitila plastičnim vrećicama i postavljeni su natpisi da su izvan funkcije. Naša nam je sugovornica potvrdila da je vijest izazvala paniku kod dijela štićenika.

- Tresu se, sad svi misle da ćemo preminuti - rekla nam je umirovljenica.

Podsjetimo, prvi potvrđeni slučaj legionele u zadnje vrijeme bio je u četvrtak u Dječjem vrtiću Bajka u Selskoj. Tamo je otkrivena bakterija legionela u sustavu tople vode. Drugi slučaj kontaminacije legionelom otkriven je odmah potom u malom bazenu Sportskog parka Mladost u Zagrebu. I bazen je privremeno zatvoren te su pokrenuti propisani sanacijski postupci.