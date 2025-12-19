Legionelu su pronašli i u Domu za umirovljenike Medveščak

"NZJZ Dr. Andrija Štampar je 1. prosinca 2025. uzorkovao vodu na legionelu u Domu za starije osobe Medveščak. Rezultati su zaprimljeni 12. prosinca te su pokazali kako je od 16 uzetih uzoraka šest bilo pozitivno. Istog dana je sanitarna inspekcija Domu dala telefonske upute prema kojima se sporna izljevna mjesta zaštitila plastičnim vrećicama i postavljeni su natpisi da su van funkcije, odgovoreno je iz Grada Zagreba.

U ponedjeljak, 15. prosinca, inspekcija je izvršila nadzor u Domu te je zabranjeno korištenje vode na izljevnim mjestima na kojima je utvrđena kontaminacija te se provode korektivne i preventivne mjere o čemu su korisnici odmah bili informirani. Ispire se tako cjevovod u zajedničkim sanitarnim čvorovima, kupaonicama i sobama koje trenutno nisu useljene te mijenjaju perlatori, a naručeno je i kemijsko čišćenje izmjenjivača topline, kako bi dobili veću temperaturu sustava pripreme tople vode.

Napominju da oboljelih nema.

- S obzirom na zastarjeli sustav kotlovnice u Domu za starije osobe Medveščak, Grad Zagreb je pokrenuo postupak njene sanacije: izrađena je projektna dokumentacija te će početkom 2026. biti raspisana javna nabava. Novi sustav će prevenirati pojavu upravo ovakvih situacija jer će zagrijavanjem vode na željenu temperaturu onemogućiti pojavu legionelle - zaključuju u Gradu.

Kako navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, legionarska bolest je bakterijska bolest uzrokovana gram-negativnim bakterijama Legionella spp. koje se nalaze u slatkovodnim okruženjima diljem svijeta. Ljudi se zaraze inhalacijom aerosola koji sadrži bakteriju.

Legionarska bolest je rijedak oblik upale pluća. Uobičajeno je potrebno između dva do deset dana od zaražavanja do razvoja simptoma (obično pet do šest dana), ali vrlo rijetko i do dva ili tri tjedna. Simptomi počinju suhim kašljem, vrućicom, glavoboljom i ponekad proljevom, u većine dolazi do upale pluća. Osobe starije od 50 godina imaju veći rizik od mlađih, a muškarci veći rizik od žena.

Učinkovito liječenje antibioticima dostupno je ako se dijagnoza postavi u ranoj fazi bolesti.

Slučajevi legionarske bolesti uglavnom su prijavljeni kod osoba starije dobi, češće muškog spola. Ishod bolesti može biti i smrtni, a može doći i do epidemija nakon izlaganja zajedničkom izvoru u okolišu. Smrt može nastupiti kod 5 – 15 posto oboljelih, ovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom statusu. Pušači imaju veći rizik od nepušača.

Ljudi se zaraze udisanjem zraka koji sadrži male kapljice vode (aerosol), unutar kojih su bakterije Legionella ili rjeđe, aspiracijom. Udisanje aerosola najčešće nastaje pri tuširanju, u bazenima s pjenom te širenjem aerosola iz rashladnih tornjeva velikih vodenih sustava. Aerosoli su sitne, oku nevidljive kapljice.

Infekcija se ne prenosi s čovjeka na čovjeka niti kućnim klimatizacijskim sustavima.

Broj prijava oboljelih od legionarske bolesti u Hrvatskoj 2023. godine bio je 65 s četiri prijavljena smrtna ishoda, a 2022. godine 48 te četiri prijavljena smrtna ishoda.

Učinkovita mjera suzbijanja legionelle je redovito čišćenje i dezinfekcije vodovodnih sustava, redovito čišćenje i dezinfekcija filtera za vodu.