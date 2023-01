Lekaj Prljaskaj: Kosovo je nastalo u procesu disolucije SFRJ, isto kao i Hrvatska

Kosovu se ne može osporavati državnost jer se osamostalilo po istom modelu kao i Hrvatska, poručila je u ponedjeljak saborska zastupnica albanske manjina Ermina Lekaj Prljaskaj, u reakciji na izjavu predsjednika države Zorana Milanovića da je Kosovo oteto Srbiji.

- Republika Kosovo je nastala u procesu disolucije SFRJ, isto kao i Republika Hrvatska- rekla je Lekaj Prljaskaj, naglasivši da po Ustavu SFRJ iz 1974. pokrajina Kosovo nije bila samo dio Srbije "već i konstitutivni element federacije".

Te ovlasti su Kosovu nasilno oduzete i ukinuta mu je autonomija pod pritiskom Slobodana Miloševića.

- Samovlasno Kosovo bilo je degradirano na upravnu jedinicu u kojoj se provodio policijski režim i masovni progon većinskog albanskog stanovništva- naglasila je zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske manjine.

- Sve to je, zbog opasnosti od predstojeće katastrofe i kršenja odredbi međunarodnog humanitarnog prava dovelo do humanitarne intervencije, koja je u međunarodnim odnosima dobro poznata i to upravo na prostoru jugoistočne Europe- kazala je Lekaj Prljaskaj, dodavši da bi osporavanje državnosti Kosova bilo isto kao osporavati je modernoj Grčkoj ili Bugarskoj.

- Kao što su Ustav SFRJ iz 1974. godine i ostali pravni akti te demokratsko odlučivanje građana bili pravni i faktični temelji za osamostaljenje Republike Hrvatske, isti model primijenjen je i na slučaj osamostaljenja Republike Kosovo- zaključila je.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da "Krim više nikada neće biti Ukrajina", aludirajući da je međunarodna zajednica već napravila takav presedan s Kosovom.

Milanović je kazao da stoji iza Kosova i da ga podržava, ali i da je ono "oteto", odnosno "izuzeto iz Srbije" bez njezina odobrenja. "Srbija nam tada nije bila prijateljska država i baš nas je bilo briga", rekao je.

- Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi - onda je to kriminal-rekao je Milanović

Najčitaniji članci