U tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti tragedije, objavila je policija
JOŠ JEDNA SMRT NA CESTI
Lekenik: Motociklist sletio s ceste, udario u beton i poginuo
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Motociklist je u subotu poginuo u prometnoj nesreći u Pešćenici, na području općine Lekenik. Nesreća se dogodila oko 19.18 sati, kada je motociklist iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste i udario u betonski most.
U tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti tragedije, objavila je policija.
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