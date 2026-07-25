Lekenik: Motociklist sletio s ceste, udario u beton i poginuo

Motociklist je u subotu poginuo u prometnoj nesreći u Pešćenici, na području općine Lekenik. Nesreća se dogodila oko 19.18 sati, kada je motociklist iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste i udario u betonski most.

U tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti tragedije, objavila je policija.