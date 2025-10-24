Leon Lučić ide na mjesec dana u pritvor: Bivši policajac i glumac priznao pucnjavu u Zagrebu...

Obavijesti

Prema navodima tužiteljstva, pritvor je zatražen jer je protiv Lučića ranije vođeno više kaznenih postupaka, a trenutno je otvorena još jedna istraga zbog poticanja policijskih službenika na zlouporabu položaja

Županijski sud u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor bivšem policajcu i glumcu Leonu Lučiću (53) zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i mogućeg utjecaja na svjedoke. Odluka je donesena nakon što je Lučić u četvrtak navečer u velikogoričkom tužiteljstvu iznio detaljnu obranu i priznao pokušaj ubojstva Denisa M. (51).

Prema navodima tužiteljstva, pritvor je zatražen jer je protiv Lučića ranije vođeno više kaznenih postupaka, a trenutno je otvorena još jedna istraga zbog poticanja policijskih službenika na zlouporabu položaja.

Za njegovog 40-godišnjeg pomagača, koji je prijavljen za pomaganje u kaznenom djelu, pritvor nije zatražen. Muškarac je, prema nalazu istražitelja, surađivao s policijom i iznio aktivnu obranu. On je Lučiću pomogao nakon pucnjave, sakrivši ga u prtljažniku svog vozila i prevezavši ga do obale Save kod Jakuševca, gdje je Lučić bacio revolver u rijeku. Policija je naknadno pronašla oružje.

Napad je bio u srijedu oko 10.30 sati u Murtićevoj ulici u zagrebačkom Središću, nakon sukoba između Lučića i Denisa M. zbog nesuglasica oko prodaje automobila. Prema policijskim navodima i iskazima svjedoka, Lučić je tijekom sukoba izvadio revolver i pucao muškarcu u nogu, a potom ga više puta udario po glavi i tijelu.

Lučić je nakon toga pobjegao i sakrio se u zgradi u kojoj živi. Nakon uhićenja proveo je dvije noći pod nadzorom policije prije nego što je u petak doveden pred suca istrage.

Lučić je javnosti poznat po ulozi u seriji Krim tim 2 te po nizu kaznenih postupaka koji su uslijedili nakon njegova izlaska iz policijske službe. Ranije je bio prijavljivan za iznudu, prijetnje i fizičke napade, uključujući napad sjekirom.

